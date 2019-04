Duel d'invictes al trinquet d'Oliva

El Campionat Fundació inicia hui al trinquet d'Oliva la seua segona jornada després d'un cap de setmana de gran expectació i nivell, amb sengles partides que prometen perquè enfrontaran als quatre equips que van eixir victoriosos en l'estrena.

Es tracta de les formacions Masymas i Savipecho que tant en la modalitat d'escala i corda, com en la de raspall van aconseguir imposar-se i per tant lideren la classificació. Un per cada disciplina eixirà amb la seua primera derrota en el Campionat i l'altre continuarà com a únic invicte entre tots els participants, presentant la seua ferma candidatura a classificar-se per a la final doncs esta ronda consta solament de sis jornades, tres d'anada i altres tantes de tornada.

Primer es jugarà a escala i corda amb Puchol II, Pere i Jesús, representants de Masymas, i Genovés II, Félix i Monrabal II de Savipecho. Tots dos trios van demostrar una gran complicitat i fortalesa en el joc.

Puchol II i els seus companys, encara que van jugar amb qualitat, van tindre un triomf còmode en la partida contra de De la Vega, Santi i Raúl en la qual van obtenir una folgada diferència en el resultat final de 60-20 que va evidenciar el desequilibri entre els equips. Per tant, hui, enfront d'un rival més fort de moment, hauran de demostrar si veritablement són un dels clars favorits.

El grup liderat per Genovés II ja va aconseguir decantar una balança prou igualada amb l'equip de Baleària, format per Pere Roc II, Javi i Carlos, amb uns rebots de mestre per part del rest i l'encert dels rematadors en quinzes arriscats. Hui hauran de repetir tan meritòria actuació si volen encapçalar la taula en solitari.



Raspall

Pel que fa al raspall, en esta disciplina hi hagué màxima igualtat en els duels inaugurals i de moment és la que més emoció està oferint perquè les dues partides es van decidir amb iguals a 25.

Hui repeteixen l'equip Masymas de Marrahí, Sanchis i Canari i el Savipecho amb Ian, Brisca i Josep. Els primers van evidenciar enfront de Sergio, Tonet IV i Ricardet una gran seguretat i un perfecte estat físic del rest de Villanueva de Castellón, que amb la seua força i tècnica en l'execució de les tretes va espentar als seus companys, que el van secundar a la perfecció.

En el trio encapçalat per Ian, en canvi, tots i cadascun van ser decisius per a guanyar el primer enfrontament. Cada línia va tindre el seu moment de tirar del carro, la qual cosa va fer que l'equip destacara sobretot per ser un bloc.



Següent parada

La segona jornada conclourà demà al trinquet de Guadassuar. Primer, Moltó, Seve i Ricardet, representants de Baleària, jugaran contra Sergio, Tonet IV i Lorja de l'equip Fundació José Luis López. A continuació seran De la Vega, Santi i Raúl d'esta mateixa formació els que s'enfrontaran a Pere Roc II, Javi i Carlos de Baleària.