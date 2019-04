Rafa i Ximo, finalistes del sub-23

El XIII Campionat Individual sub-23 en la modalitat de raspall ja té als seus dos finalistes que lluitaran a més de per títol, per una plaça per a les prèvies de l'Individual absolut on es trobaran amb les primeres figures del món professional.

En la primera semifinal celebrada ahir en el trinquet de Xeraco, Rafa d'Alzira es va imposar davant Vicent de Gavarda pel tanteig de 25-10. El vencedor partia com a favorit i va demostrar ser superior al rival durant tot l'enfrontament en el qual va evidenciar el seu gran domini en el mà a mà.

En el següent duel, disputat al mateix trinquet de la Safor, Ximo de Castelló de Rugat va aconseguir guanyar amb el mateix resultat de 25-10 a Salelles d'Oliva. El resultat va sorprendre molts dels presents que esperaven un major equilibri. Però finalment Ximo, que porta diverses temporades entre els millors de la competició sub-23, va aconseguir derrotar sense molta oposició a Salelles, que debutava en esta competició després de quedar campió de la categoria sub-18 en l'any 2018.

La final entre Rafa i Ximo es jugarà demà a Castelló de Rugat i abans es disputarà la final de consolació entre Salelles II i Vicent.