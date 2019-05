Victòries dels de Puchol II i Marrahí en el Campionat Fundació

El començament de la segona jornada del Campionat Fundació va resultar molt desigual en la sessió completada ahir al trinquet d'Oliva on els equips encapçalats per Puchol II i Marrahí van guanyar i es queden com a únics invictes.

Primer es va disputar la partida per dalt corda en la qual el trio Masymas de Puchol II, Pere i Jesús va véncer al Savipecho de Genovés II, Félix i Monrabal II per 60-50.

Esta va ser una confrontació de domini altern, però en fases diferents i espaiades. Primer van pegar més i millor Puchol II, Pere i Jesús. La contundència en les seues accions ofensives era molt major que la dels rivals i a força d'atacar uns i de defensar-se els altres el marcador es va posar en un clar 40-20.

Després s'equilibraren les forces i, amb un parell de jocs per bàndol, la victòria es posava més a prop del trio del campió individual (50-30). Però va canviar la situació. Els que abans no havien carregat el que podien van començar a soltar el braç mentre que el de Pere anava cada vegada menys. I amb esta diferència de pegada es va arribar a la igualada a 50. Va ser aleshores quan el mitger de Pedreguer, que patia molèsties físiques, va intercanviar la posició amb Jesús, decisió que va frenar la remuntada dels de Genovés II, que ja no van sumar més.

A continuació, en raspall també hi hagué victòria de Masymas contra Savipecho, equips ara formats per Marrahí, Sanchis i Canari i per Ian, Brisca i Josep. La partida es va decidir per 30-0 i va ser tan clara del costat dels vencedors com reflecteix el marcador i la rapidesa amb la qual es va resoldre.



Tancament de jornada

La jornada es completarà hui a Guadassuar. Obriran el foc els pilotaris del joc per terra amb l'equip de Baleària de Moltó, Seve i Ricardet mesurant-se al Fundació José Luis López amb Sergio, Seve i Lorja. Els dos van caure en el debut en iguals a 25 en sengles partides de la màxima exigència que a més oferiren molts moments de qualitat.

A continuació, torn per als mateixos equips, però ara representats per les figures amb faixa i pantaló llarg: Pere Roc II, Javi i Carlos contra a De la Vega, Santi i Raúl.

També es tracta dels equips que van perdre en la jornada inaugural, però de manera molt diferent. La derrota del trio de Pere Roc II va ser molt ajustada; per 60-50 davant la formació de Genovés II i l'equilibri va ser màxim fins a la igualada a 50.

La de De la Vega, Santi i Raúl, al contrari, va ser una actuació que no es va correspondre amb el potencial d'un trio amb el rest campió de la Lliga, el mitger finalista i un dels mitgers semifinalistes. L'equip no es va acoblar a les característiques del trinquet del Genovés, tampoc hi hagué compenetració entre les línies i va caure amb claredat per 60-20 contra Puchol II, Pere i Jesús.