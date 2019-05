Moltó i Pere Roc guanyen amb claredat

El Campionat Fundació va tancar ahir la segona jornada al trinquet de Guadassuar en una sessió que no va oferir l'equilibri esperat. Els equips encapçalats per Moltó i Pere Roc II van aconseguir la seua primera victòria mentre que els de Sergio i De la Vega ja acumulen dues derrotes consecutives.

La primera confrontació en la modalitat de raspall es va resoldre molt ràpidament. L'equip Baleària de Moltó, Seve i Ricardet va superar al Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja per 30-0.

Els vencedors no van deixar que els seus rivals entraren en partida. Tonet IV i Lorja van ser uns espectadors de luxe i Sergio la víctima a la qual sempre anava dirigida la pilota, a més amb 'caldo'. Va ser un duel de tres pilotaris als quals els eixia tot bé contra altres tres que pràcticament no arrencaren a suar.

Una cosa pareguda va passar en la primera meitat de la partida del torneig d'escala i corda on també va guanyar l'equip Baleària al Fundació José Luis López, aixó és, Pere Roc II, Javi i Carlos a De la Vega, Santi i Raúl, en este cas per 60-35.

Fins al 35-15 la constant va ser que Pere Roc II matava amb la feta de dau i Javi des del rest, sent els jocs molt clars per a este equip. Després sí que es van agafar a jugar De la Vega i els seus companys, però la reacció no va ser suficient per a optar a la victòria perquè els de l'altre costat de la corda no van afluixar ni un poc.

El campionat continuarà el dissabte al trinquet Pelayo on començarà la tercera jornada, última de la fase d'anada.