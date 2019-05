Cau un desafiament, però es configura un altre nou

Hui s'hauria d'haver jugat al trinquet de Vila-real el desafiament que anava a enfrontar a José Salvador i Nacho contra Marc i Héctor de Laguar. Però el mitger de Beniparrell continua recuperant-se de l'esquinç de genoll que es va fer mentre disputava la final de la Lliga 2 i la partida s'ha ajornat fins a nova ordre. La idea dels pilotaris i del trinqueter Pepe Mezquita és que el desafiament es complete «perquè havia generat molta expectació doncs es tracta de quatre jugadors amb molt bon cartell a Vila-real. Però hem d'esperar que Nacho es recupere i que torne a agafar la forma. Encara no ens podem fixar una data aproximada per a la partida», explica Mezquita.

Per tant, un desafiament que cau, de moment, però acaba de sorgir un altre programat el diumenge 12 al trinquet de Benissa. També serà per parelles en la modalitat d'escala i corda i novament es tracta de pilotaris amb molt de tiró per eixes terres, en este cas la Marina: Pablo de Sella i Tomàs II de Xaló que tindran en la contra a Giner de Murla i Héctor de Laguar. Els dos equips han pactat posar damunt la taula la quantitat inicial de 2.500 euros, que probablement augmentarà. La partida no té cap restricció. Es reballarà abans de començar i es jugarà a passar i passar amb Barraca ferint a la mà de Giner mentre que El Blanco serà qui se la bote en la pedra i qui guiarà les accions de Pablo. El desafiament es va gestar fa uns dies al mateix trinquet de Benissa en acabar la partida commemorativa de les festes de la Puríssima Xiqueta, però no s'ha anunciat fins que s'han acabat de tancar els detalls. «La partida va eixir fàcil; hi havia gana de jugar per les dues parts», comenta Raúl Ivars, trinqueter de Benissa.



I de la Marina a la Safor, concretament Bellreguard, on demà es jugarà el desafiament mà a mà entre Salelles II i Vicent, partida programada a 5 jocs quan el més habitual en estos duels és que es completen solament 4 parcials. La previsió és que el trinquet registre una gran entrada perquè el desafiament es va anunciar fa temps i a mesura que s'acosta la data creix l'expectació. «La postura està molt dividida. Salelles II té més recorregut i ja porta un parell d'anys jugant este tipus de partides. A més agrada molt la seua tècnica. Però és que Vicent ha experimentat una progressió espectacular en els últims mesos i ha passat de ser un pilotari de 'garrotà' a un jugador molt complet. Ja no és solament un rest de molt de poder físic», diu Emi Peris, component de El Zurdo.