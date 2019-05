Els números u guanyen i manen en el Fundació

El Campionat Fundació ha completat la primera meitat de la fase regular i ja té dos ferms candidats a, almenys, disputar la final de cada modalitat. Es tracta dels equips que encapçalen Puchol II i Moltó, que ahir van superar amb claredat a rivals que també estaven sent dels més destacats en este tram de la competició.

La sessió amb la qual es va tancar l'anada de la ronda en curs va tindre lloc al trinquet de Castelló de la Plana on es va començar amb el raspall. L'equip Baleària de Moltó, Seve i Ricardet va superar al Masymas de Marrahí, Sanchis i Canari per 30-15.

Els dos trios van acusar el fet de no haver jugat mai entre eixes quatre parets. No en va es tractava de la primera partida professional de raspall que albergava el recinte castellonenc. I davant la pecularitat d'haver de raspar en un terreny desconegut, els vencedors es van adaptar prou millor.

Marrahí, Sanchis i Canari van posar ganes i van pegar com si es tractara d'una final, però les generoses dimensions del trinquet van afavorir més a la potència de Moltó i sobretot de Seve que no va parar de descarregar-se.

A continuació, en la modalitat d'escala i corda, el desenllaç es va donar a la inversa. En este cas va guanyar l'equip Masymas de Puchol II, Pere i Jesús al Baleària de Pere Roc II, Javi i Carlos i el resultat va ser més folgat encara; de fet no pot haver-hi diferència més gran perquè la partida va ser sabatera: 60-15.

L'equip guanyador sempre va estar bé i el derrotat va anar de més a menys. Els primers jocs van oferir brega malgrat que sempre queien al mateix costat, però a mesura que la diferència en el marcador era més gran, com també la confiança d'uns i el desànim dels altres, el desequilibri es va fer evident en la pista.

Amb la meitat de la fase regular completada els equips dels campions individuals encapçalen les classificacions, a més en solitari.

En veritat, Puchol II i Moltó estan responent com correspon als números u, però ambdós estan magníficament acompanyant fins a la data. Seve està sent el mitger més decisiu del torneig de raspall i Ricardet no perdona ni una pilota que quede franca per a la rematada. Mentre que davant de Puchol II, Pere i Jesús no solament estan al seu millor nivell sinó que a més es compenetren de deu.

Ara queden tres partides més per a cada equip per a definir qui accedirà a la final de cada modalitat. Les diferències encara no són significatives i tots tenen en la seua mà la possibilitat de jugar pel títol. La pròxima parada serà el trinquet de Castelló de Rugat. El dimecres.