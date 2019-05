Un aparador per a la nova fornada

Enguany s'ha fet d'esperar una miqueta, però ja està confeccionada una nova edició del Trofeu Primavera del trinquet de Guadassuar. El torneig torna amb aires renovats i amb un cartell replet de joves valors de la pilota. A més a més ofereix la novetat que també es jugarà en la modalitat de raspall.

La gran majoria de les primeres figures es troben immerses en la disputa del Campionat Fundació i, i si es manté la dinàmica de reservar-les per a les competicions oficials, cada vegada serà més complicat convocar-les per a esdeveniments d'esta índole.

Però això té una lectura positiva, com demostra el Trofeu Guadassuar. Les grans vesprades de pilota s'obrin també a la nova fornada, als pilotaris que comencen a generar admiració, però que encara no tenen una trajectòria tan consolidada. Per a ells pot ser un gran aparador. I no estaran a soles perquè en el cartell també s'anuncia a un bon nombre de jugadors de renom que no han tingut cabuda en el Campionat Fundació.

En les dues modalitats es completaran un total de tres partides en quatre dies de competició. Demà comença la brega en la disciplina de raspall amb la semifinal que enfrontarà a Badenes i Lorja contra Vicent i Gabi.

Una setmana després es jugarà la segona semifinal, ara amb Vercher i Raúl contra Iván i Roberto. En eixa mateixa sessió, a continuació, s'encetarà el torneig per dalt corda amb Marc i Salva mesurant les seues forces contra Giner, Héctor i Bueno.

El dimecres 22 es completarà la final de raspall. I en acabar, segona semifinal de la modalitat d'aire, esta vegada amb Salva Palau i Tomás II que tindran en la contra a José Salvador i Nacho.

I el dia 29, també dimecres, s'abaixarà el teló definitivament amb la final d'escala i corda.