A tres partides de la gran final

El Campionat Fundació ha recorregut la meitat del camí i hui visita el trinquet de Castelló de Rugat per a iniciar la tornada de la fase regular. Queden tres partides per equip per a saber qui jugarà pel títol d'esta competició que ha estat una de les grans novetats de la temporada professional.

El començament de la sessió doble de primeres figures en el trinquet que regenta Balduino Company no podia estar millor. S'enfronten els conjunts que fins a la data s'han mostrat més forts i que per tant ocupen les dues primeres posicions en la classificació. El lideratge és per a Puchol II, Pere i Jesús, que representen a Baleària i continuen invictes. I amb 2 punts per davall apareixen Genovés II, Félix i Monrabal II, de l'equip Savipecho.

El precedent de l'anada va ser de moltíssima qualitat, amb victòria per a la formació del campió individual per 60-50. I com els dos equips han mantingut el nivell durant les setmanes posteriors el més normal és que es torne a veure jugar molt a pilota.

El de Puchol II, Pere i Jesús és un equip bo en tots els aspectes. Darrere ja es sap qui no hi ha erro i que per poc que el rival deixe que el rest de Vinalesa jugue còmode, la pilota tornarà amb intenció de quinze.

I davant és un perill constant per les poderoses rematades de Pere i Jesús, que ara estan en un moment de forma ideal. A més a més, els dos mitgers es distribueixen els espais a la perfecció i també els colps.

La terna rival no ha arribat a este nivell d'excel·lència, però quasi. Genovés II ja no té la pegada del seu homòleg, però a amagar la pilota no li guanya ningú. Si no fa el quinze, el prepara, i ací és on entra en escena el canó de Félix o la qualitat de Monrabal II. Este trio també porta perill en cada rematada.

A continuació es llevarà la corda perquè s'enfronten els mateixos equips de la modalitat de raspall. Per Masymas juguen Marrahí, Sanchis i Canari i per Baleària Ian, Brisca i Josep. En la taula estan segon i quarts respectivament amb solament 1 punt de diferència.

Marrahí i els seus companys han estat de deu en dues partides, les que van guanyar, i un poc millor que regulars en la tercera, la de la derrota del passat diumenge a Castelló de la Plana. Un accident que es pot perdonar perquè van jugar en un trinquet desconegut, situació que van acusar. Este trio ataca bé i defensa millor perquè sempre té cobertes la muralla i l'escala, on esperen Sanchis i Canari amb les seues mans bones.

La trajectòria de Ian, Brisca i Josep està sent un poc irregular. L'equip ha alternat actuacions per a emmarcar amb alguna altra prou discreta, però la balança està més inclinada al bon joc.

Ian i Brisca solent alternar-se en el protagonisme. Si la pilota va per terra millor que entre en acció el rest i el joc d'aire és per al mitger. No en va són dos dels millors especialistes en estes facetes. Això sense oblidar que tenen un punter que sap llevar-li-les a la perfecció als rivals i que per baix fa molt de mal.