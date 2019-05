Xeraco acull la setena trobada final de pilota

El Poliesportiu Municipal de Xeraco, ha celebrat durant tot el matí del dimarts 7 de maig la Trobada final de "Pilota a l'Escola" escenari de la setena cloenda del programa d'innovació educativa "Pilota a l'Escola 2019". És la primera vegada que aquesta població de la Safor acull una trobada de Pilota a l 'Escola, degut a la gran demanda de col·legis que participen en el projecte. Aquest programa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana celebrarà fins a un total de 10 trobades fins a l'acabament del curs escolar.

Pel Poliesportiu hem vist a 500 xiquets i xiquetes de 4t de Primària. En aquest dia festiu per als escolars han participat aquestos centres, en total 14: Centre privat Los Naranjos (Gandia), San Josep HHDC (Tavernes de la Valldigna) , CEIP Sant Antoni de Pàdua (Xeresa), CEIP López Marco (Sollana), Col·legi Carolina Sala (Pego), CEIP Sant Miquel (Tavernes de la Valldigna), CEIP Cervantes (Algemesí), CEIP Botànic Cabanelles (Gandia), CEIP Montdúver (Gandia), CRA Riu Vernissa (Llocnou de Sant Jeroni i Benicolet), CEIP L'Alcocera (Polinyà de Xúquer), CEIP Joan Martorell (Gandia), CEIP Joanot Martorell (Xeraco), CRA Mariola Benicadell (Alfafara).

També hi va assistir el regidor de festes de Xeraco, Stefan Torres, que va recórrer totes les zones habilitades del Poliesportiu. L'ajuntament de Xeraco ha col·laborat estretament per a acollir aquesta Trobada de col·legis de primària, ja que els centres del municipi i dels municipis del voltant participen activament en la promoció escolar de la pilota valenciana. No debades Xeraco compta amb un trinquet amb activitats regular, una escola i un club molt actiu.

En aquestes trobades escolars també està present la Fundació Trinidad Alfonso, col·laboradora de la Federació en la promoció de l'esport escolar. Cada alumne rep una samarreta i una gorra, igual que els mesters participants.