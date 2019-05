Ian i Genovés II ajusten encara més la classificació

El trinquet de Castelló de Rugat va acollir ahir l'inici de la tornada de la fase regular del Campionat Fundació, sessió en la qual es van imposar els dos equips Savipecho als Baleària. Primer es va jugar a escala i corda, confrontació en què Genovés II, Félix i Monrabal II van superar a Puchol II, Pere i Jesús per 60-40.

Després d'un parell de parcials de tanteig que van caure des del rest per l'eficàcia dels dos trios per a trobar la llotgeta de baix la formació de Puchol II es va distanciar (30-20) en fer el joc del dau i el posterior, novament des del rest.

La diferència començava a ser evident entre els dos equips perquè els que anaven per davant no erraven i els seus rivals sí. Però el trio de Genovés II va augmentar i molt les seues prestacions per a posar el marcador en 40-30 a favor seu. La principal raó del canvi va estar en les mans de Félix, que disparaven amb violència i tallant corda. També va influir la seguretat darrere de Genovés II, les bones parades de Monrabal II i la sort en moments puntuals. D'ací fins al final hi hagué bona batalla i equilibri. Tant, que cada equip va sumar quatre jocs fins al definitiu 60-40.

A continuació, en la modalitat de raspall, Ian, Brisca i Josep van guanyar a Marrahí, Sanchis i Canari per 30-15. Este desenllaç es va donar perquè els vencedors van anar de menys a més i els derrotats a la inversa.

Marrahí i els seus companys començaren pegant més i amb més criteri en les tres línies i van posar l'electrònic en 15-5. Va ser aleshores quan Ian va aparéixer per a alçar tones i disparar bombes, ben acompanyat per Brisca i Josep.

Alguns jocs es van decidir amb autoritat i en altres s'hagueren de tombar vals, però el cas és que l'equip de Ian guanyava en consistència i rematada i el de Marrahí minvava en estes mateixes facetes. I això es va traduir en cinc parcials per als vencedors i cap per als derrotats (30-15).

Estos resultats han ajustat encara més les dues classificacions. En la d'escala i corda Puchol II continua primer, però ara igualat amb Genovés II. I en la de raspall, Ian supera a Marrahí per a empatar amb el líder, Moltó.

La jornada es tancarà demà a Dénia en sessió que començarà amb l'enfrontament entre els equips liderats per Moltó i Sergio. A continuació, torn per a l'escala i corda, ara amb els trios que encapçalen Pere Roc II i De la Vega.



Individual sub-23

En altre ordre de coses, Jesús de la Baronia es va proclamar ahir campió individual sub-23 en superar a Carlos de Massalfassar per 60-55 en partida disputada a Vila-real. La consecució del títol també implica una invitació per a jugar una de les prèvies de l'Individual professional.