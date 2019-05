De la Vega torna a perdre i està quasi descartat

El Campionat Fundació va tancar ahir al trinquet de Dénia la quarta jornada de la fase regular en una sessió que va oferir una molt bona partida de raspall i una segona d'escala i corda totalment desequilibrada.

En la confrontació del joc per terra el trio Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja va superar al Baleària de Moltó, Seve i Ricardet per 30-20, resultat que atorga punts a amb dues formacions. La vesprada començava bé, amb els recitals de Moltó i Tonet IV i una partida on es van presenciar grans intercanvis.

Moltó va sumar primer, però els tres jocs següents van ser per a Sergio. S'imposaven les rematades de Tonet IV i el bon fer dels seus companys, encara que costava anotar.

I es va igualar a 15, perquè Moltó va continuar espentant des del rest i Seve disparava prou més que abans. Però novament va aparéixer Tonet IV per a posar al seu equip per davant, ara amb 25-20. A continuació, Moltó, Seve i Ricardet apretaren i a punt estigueren de tornar a igualar, però finalment van aconseguir el triomf els seus rivals.

Amb este desenllaç la classificació continua encapçalada per Moltó, ara amb 6 punts, i el trio de Sergio es situa segon amb 5, els mateixos que acumulen Ian, Brisca i Josep. La posició de cuers és per a Marrahí, Sanchis i Canari amb 4 punts.



Decepció

En la segona partida, en la modalitat d'escala i corda, la victòria va correspondre al trio Baleària de Pere Roc II, Javi i Carlos que va deixar en 20 al Fundació José Luis López amb De la Vega, Santi i Raúl.

El duel no va tindre història i va decebre. Els vencedors estigueren bé i prou perquè no necessitaren forçar la màquina i els derrotats desconeguts. La diferència va ser abismal. La derrota deixa a De la Vega, Santi i Raúl pràcticament sense possibilitats de passar a la final i més afonats encara en la taula amb els 2 punts que ja hi tenien. Pere Roc II, Javi i Carlos tampoc han millorat la seua posició, però mantenen les opcions intactes perquè solament estan un punt per davall dels equips liderats per Puchol II i Genovés II.



Jornada 'exprés'

La quinta i penúltima jornada es completarà íntegrament durant el matí de demà als trinquets de Vilamarxant i Bellreguard. Al recinte del Camp del Túria primer es jugarà a raspall (10.30 hores), amb l'equip Savipecho de Ian, Brisca i Josep contra el Fundació José Luis López amb Sergio, Tonet IV i Lorja. A continuació s'enfrontaran els mateixos conjunts de la disciplina per dalt corda, això és, Genovés II, Félix i Monrabal II contra De la Vega, Santi i Raúl.

La sessió del trinquet de Bellreguard també començarà a les 10.30 hores, en este cas amb la modalitat per dalt corda i la partida que jugaran els trios Masymas i Baleària, amb Puchol II, Pere i Jesús i Pere Roc II, Javi Carlos. I a continuació, Moltó, Seve i Ricardet mesuraran les seues forces contra Marrahí, Sanchis i Canari. Esta partida serà retransmesa en directe per À Punt.