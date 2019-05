Ximo de Castelló de Rugat es corona en la final de raspall

El trinquet de Castelló de Rugat va coronar al jove jugador de la localitat, en una final on va dominar a Rafa d'Alzira, que no va jugat còmode davant el seu rival, que després de diversos anys intentat guanyar aquesta edició ho ha aconseguit. El jugador de Castelló de Rugat va quedar segon en 2016, quart en 2017 i 2018, i campió en 2019. Ximo de Castelló va fer bons els pronòstics que li donaven com a favorit després d'eliminar a Salelles, en la seua semifinal disputada al trinquet de Xeraco.

Ximo va demostrar més maduresa i regularitat en la gran final, mentre que Rafa que es va mostrar més nerviós e irregular, quedant-se sense sumar cap joc, encara que va oposar molta resistència tractant de donar una bona imatge en la seua primera final en aquesta categoria. En la final per la tercera plaça, Salelles d'Oliva va guanyat a Vicent de Gavarda, per 25 a 5, el mateix resultat de la gran final.

Els dos primers jocs van ser els més barallats, però a poc a poc el jugador d'Oliva es va fer amb la tercera plaça de la competició davant un rival que ho va intentar però que no va poder amb la pegada del jugador del Club de Pilota de Bellreguard.

El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Ricardo Sales han entregat els trofeus als finalistes.

Amb Ximo de Castelló de Rugat, campió de 2019, són dotze els jugadors que han aconseguit aquest títol que dóna accés a jugar la prèvia de l'Individual professional. Els campions són: Ricard CPV Villanueva (2007), Moncho CPV Manuel (2008), Punxa CPV Piles (2009), Moltó CPV Alcàntera-Càrcer (2010-2011), Pepe CPV la Llosa de Ranes (2012), Escoto CPV Oliva (2013), Ian CPV Alcàntera-Càrcer (2014), Pablo CPV El Genovés (2015), Pau CPV Piles (2016), Seve CPV La Vall (2017), Iván CPV Ontinyent (2018) i Ximo CPV Castelló (2019).