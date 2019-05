Puchol II i Moltó són els primers aspirants als títols

El Campionat Fundació va completar ahir la penúltima jornada de la fase regular, la disputa de la qual ha deixat configurat la meitat del cartell de la final d'ambdues modalitats. En escala i corda ja és segur que Puchol II, Pere i Jesús jugaran pel títol mentre que en raspall, els primers aspirants són Moltó, Seve i Ricardet.

Els dos equips van certificar la classificació per a la partida definitiva al trinquet de Bellreguard. L'esmentat trio del campió individual, que juga per Masymas, va superar al Baleària de Pere Roc II, Javi i Carlos per 60-50. Va ser una bona confrontació, intensa i de passar molt la pilota.

A continuació, en la disciplina de raspall, la victòria va correspondre al conjunt Baleària de Moltó, Seve i Ricardet, que va deixar en 20 al de Masymas de Marrahí, Sanchis i Canari. Ací també hi hagué espectacle i sobretot domini altern. Marrahí va posar el marcador en 20-5, però els seus rivals van remuntar i guanyar.

Les altres dues partides es van jugar al trinquet de Vilamarxant, en este cas en ordre invers. Primer, l'equip Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja es va imposar per 30-10 al Savipecho amb Ian, Brisca i Josep. El desenllaç és just, però la diferència massa folgada. Hi hagué més igualtat del que diu el marcador i la història podria haver estat diferent si els derrotats hagueren fet els dos jocs en els quals van disposar de val.

A continuació, victòria per a l'equip Savipecho, ahir encapçalat per Soro III, que va substituir a Genovés II, que va ser baixa per una gastroenteritis. El de Massamagrell va jugar molt i també els seus companys Félix i Monrabal II. Enfront, el trio Fundació José Luis López amb De la Vega, Santi i Raúl va cedir per 60-40. Fins a la igualada a 40 hi hagué equilibri als dos costats, però en el tram final la superioritat dels vencedors va ser evident.

La darrera jornada es completarà entre el dissabte i el diumenge de la setmana que ve als trinquets de Pedreguer i Xeraco.

El segon finalista del raspall es coneixerà al recinte de la Marina. Sergio, Tonet IV i Lorja són els millors posicionats perquè els bastaria amb sumar 1 punt contra Marrahí, que també pot passar. I si no puntuen contra el rest de Villanueva de Castellón caldrà veure el coeficient.

La plaça vacant en la modalitat d'escala i corda es decidirà el diumenge a Xeraco en l'enfrontament entre els equips de Genovés II i Pere Roc II. Al primer també li bastaria amb fer 1 punt per a continuar endavant. L'opció per a l'escaleter de Benidorm és guanyar amb un resultat folgat i classificar-se per millor coeficient de jocs.