Individuals amb favorits i alternatives

En una enquesta a peu de trinquet per a determinar qui són els pilotaris amb més possibilitats de guanyar el mà a mà és molt probable que la gran majoria repetira sis noms: Moltó, Marrahí i Ian en raspall així com Puchol II, Soro III i Pere Roc II en escala i corda.

Seria la resposta més sensata tenint en compte la trajectòria de tots ells en les darreres temporades. Però en moltes partides de la passada edició es va complir eixa màxima de la pilota que diu «el que més sap de pilota no té ni idea» i en altres va estar a punt de passar el mateix.

Que li ho diguen a Bueno, a qui li va caure una pilota de la galeria amb val per a acabar per a passar a la final. O a De la Vega, que amb iguals a 55 va perdre a Massamagrell al dau, on s'estaven sumant la majoria dels jocs. I Pere va posar contra les cordes a Puchol II, que posteriorment es proclamaria campió en escala i corda.

Els seus són noms que poden tornar a sonar ben fort, juntament amb altres com els de Genovés II, que està com una poma, Marc, que ja està prop del seu millor nivell, o Santi, que sempre ratlla en el mà a mà. I qui sap si Francés, que va donar la campanada eliminant al gran Soro III. I els dels tapats, els joves que encara no han dit coses en l'Individual professional, però que les diran.

En el raspall sí que va estar més clara la superioritat dels tres grans. Però Seve no estava al nivell superlatiu d'enguany i és un gran especialista. O Tonet IV, que creix a passos agegantats, com gegant està tornant a ser Sanchis. I si de mitgers es tracta, Brisca ha d'eixir en les quinieles. Això amb l'afegit dels joves restos que estan espentant per darrere i habituals com Punxa o Guadi que van ser importants i poden tornar a ser-ho. El cas és que s'acosten dos individuals apassionants.