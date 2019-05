Un deute moral amb un fill del poble

Antonio Blanquer Serralta, en l'esport de la pilota més conegut com a Antoniet de Xeresa, va passejar el nom del seu poble per infinitat de trinquets durant les tres dècades que va ser primera figura del raspall. Eren els anys 50, 60 i 70, quan els pilotaris eren els millors ambaixadors que podia tenir una localitat.

En l'any 2003 va faltar de manera prematura perquè solament comptava amb setanta-un anys i des d'aleshores estava pendent l'homenatge a un fill del poble i gran pilotari que tindrà lloc esta vesprada al trinquet municipal per iniciativa del consistori. «Em deixe l'alcaldia i no volia anar-me'n amb esta espineta que jo tenia perquè feia temps que volíem fer este reconeixement. A més a més era un deute moral del poble. A mi que m'agrada parlar amb la gent major i quan els dic d'on sóc, de seguida es recorden d'Antoniet, el de Xeresa, com a gran figura del raspall», explica Tomàs Ferrandis, alcalde d'esta localitat de la Safor.



Cartell de fira

Per a l'ocasió s'ha programat una partida amb quatre dels millors professionals del moment i l'entrada al trinquet serà lliure. Per un costat, un campió de la passada Lliga, Sergio, que formarà parella amb el seu paisà Tonet IV, amb qui ara està disputant el Campionat Fundació on aspiren a classificar-se per a la final.

Enfront, un dels pilotaris amb més carisma de la pilota professional, Marrahí, que tindrà davant a Canari. La presència del mitger té un doble motiu. En primer lloc es tracta d'un pilotari del nivell que requereix l'esdeveniment i, encara que és natural de Xeraco, ha establert la seua residència a Xeresa.

Esta jornada també suposa el tret d'eixida a la intenció que hi ha a Xeresa de promoure la pilota i recuperar la seua pràctica entre els més joves. Perquè, si bé és cert que existeixen bones instal·lacions als centres escolars, el trinquet es va fer amb un asfaltat massa raspós que no afavoria el normal desenvolupament del joc.

Amb la partida de hui que començarà només es faça l'homenatge (18.30 hores) s'inaugurarà la remodelació a la qual ha estat sotmés el pis i per a un futur no massa llunyà està previst cobrir el trinquet.