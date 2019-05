Mario jugarà l'Individual de raspall

El Campionat Individual Bankia en la modalitat de raspall ja té a un nou competidor, Mario, que ahir es va imposar a Sanchis en la primera de les huit eliminatòries prèvies configurades per a completar el quadre dels huitens de final. La partida es va disputar al trinquet de Castelló de Rugat i es va resoldre pel resultat de 25-15.

El començament del mà a mà no ha pogut estar millor perquè els dos pilotaris es van pegar una 'mantà' de quasi dues hores i signaren una magnífica actuació. Va ser un duel de força i desgast; una autèntica batalla campal.

La següent prèvia es completarà el dia 25 a la Llosa de Ranes on s'enfrontaran Badenes i Miravalles. En la modalitat d'escala i corda la lluita per entrar en la competició absoluta comença demà als trinquets de Vilamarxant i Sueca amb els duels entre Ferrer i José Salvador i entre Fageca i Salva Palau.



Trofeu Primavera



Ahir també va ser dia d'un dels trofeus clàssics de la pilota, el Primavera del trinquet de Guadassuar.

La sessió va començar amb la disputa de la primera semifinal del torneig a raspall on Vercher i Raúl es van imposar a Iván i Roberto per 25-10. Els dos equips començaren parells en nivell, però els vencedors es van apoderar dels seus rivals cada vegada més per a acabar guanyant amb autoritat. La final, on també estaran Badenes i Lorja, es jugarà el pròxim dimecres.

A continuació es va jugar la primera semifinal de la modalitat d'escala i corda, en este cas amb victòria de Giner, Héctor i Bueno davant Marc i Monrabal II per 60-45. Esta sí que va ser una confrontació renyida i amb intercanvis llargs que van fer volar els coixinets. En la segona semifinal del pròxim dimecres jugaran Salva Palau i Tomàs II contra José Salvador i Nacho.