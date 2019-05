Nova festa de 'Pilota a l'Escola' en Massalfassar

Última jornada de "Pilota a l'Escola' en el Poliesportiu de Massalfassar. Ha sigut una matinal exitosa, sobretot per la gran quantitat d'escolars presents que han tingut la pilota valenciana com a eix central de la seua diversió. Durant tot el matí de dijous 16 de maig ha transcorregut la novena trobada escolar d'aquest programa educatiu.

El programa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, desenvolupat per la Federació de Pilota Valenciana ha acollir vora 800 alumnes de 20 col·legis. El programa finalitzarà el proper 22 de maig al Poliesportiu de Piles, en la Safor. Les trobades de primària, on es donen cita gran quantitat de col·legis amb xiquets i xiquetes de 9 i 10 anys, han tingut darrere la col·laboració inestimable de la Fundació Trinidad Alfonso, que aporta les samarretes i les gorres per a tots el participants. El programa conclourà amb les de 7000 participants en totes les trobades.

Per al vicepresident de la FPV, Pedro López, «aquest programa suposa la incorporació real dels xiquets i xiquetes al món de la pilota, i suposa una font inesgotable de nous aficionats al nostre esport, que el coneixen per primera volta, -la gran majoria- des de les aules».

A banda de les 10 pistes habilitades per al joc, s'han realitzat tallers de manualitats de punts de lectura, imants per a nevera, i adhesius de 'Pilota a l'Escola', entre d'altres, els menuts també han pogut gaudir d'un bota moll gegant.

Han estat presents, junt als vicepresidents Pedro López, Elvira López, Juan Contreras; la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, l'alcalde de Massalfassar, Carles Fontestad, el regidor d'esport, Joan Morant, i el coordinador de Pilota de la GV, Sebastià Giner.

En aquest dia els centres educatius participants han sigut: Tomás Albert (Albuixech), CEIP Vicente Trenco (Moncada), Col.legi Argos (Valencia), Col.legi Hernandez (Villanueva de Castellón), CEIP Cervantes (la Pobla de Farnals), Col.legi Engeba (Valencia), Colegio Europa (Valencia), Col.legi Sagrada Familia (Massamagrell), Colegio Luz Casanova (Valencia), CEIP Blasco Ibáñez (Moncada), CEIP San Juan Ribera (Alfara del Patriarca), Mare de Deu del Pilar, (Bonrepós i Miranvell), CEIP Sector Aéreo (Valencia), CEIP Miguel Bordonau (Burjassot), CEIP Gregori Maians (Mislata), CEIP La Muralla (Canet d'En Berenguer), CRA La Serrania (Losa del Obispo), CEIP Ciutat Artista Faller (Valencia), CEIP Ausias March (Alboraia), CEIP Rei en Jaume (Tavernes Blanques).

Tots els xiquets i xiquetes participants van disfrutar d'una altra gran jornada de promoció de l'esport valencià.