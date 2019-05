Una victòria fàcil i un cara o creu

José Salvador i Salva Palau s'han guanyat el dret de participar en l'Individual Bankia de la modalitat d'escala i corda en guanyar ahir les prèvies completades als trinquets de Vilamarxant i Sueca.

L'eliminatòria disputada al recinte del Camp de Túria no va tindre massa història. José Salvador es va desfer de Ferrer per 60-25 amb tanta superioritat com demostra el resultat. Esta exhibició és un avís per a navegants, en concret per a Bueno, amb qui es trobarà en els huitens de final en el quadre imparell.

Molt més renyida va estar la lluita entre Salva Palau i Fageca a Sueca, que es va decidir en iguals a 55. El nét de Juliet passa a l'altre grup, el parell, on jugarà contra un altre esquerrà, el subcampió Pere Roc II.

Salva Palau va començar el duel contra Fageca imparable. Al dau no deixava opció i des del rest sumava quinze rere quinze amb una efectivitat sorprenent, la qual cosa va posar el marcador en 50-20 a favor seu. Però Fageca va fer valdre la seua experiència per a igualar a 50. La reacció va començar sense fer massa soroll i a poc a poc. Però a mesura que els jocs queien del costat de l'escaleter de València, al jove d'Alginet li pesava cada vegada més la pilota, probablement pels nervis i la pressió de veure com li remuntaven davant la seua afició, que era majoria a l'escala.

Encara així es va refer, almenys per a mantenir el joc del dau, situació que li va atorgar la victòria contra un gran especialista del mà a mà.

La següent eliminatòria prèvia es jugarà el pròxim dimarts al trinquet del Tio Pena i novament serà un duel d'un guàrdia pretorià contra un aspirant a figura: Salva de Massamagrell contra el campió sub-23, Jesús de la Baronia.