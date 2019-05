Genovés II serà el rival de Puchol II en la gran final

Solament queda una sessió doble de les primeres figures del raspall i l'escala i corda, la de les finals que es jugaran el pròxim divendres al trinquet de Sueca. El Campionat Fundació va tancar ahir a Xeraco la fase regular on el més destacable va ser la consecució per part de Genovés II, Félix i Monrabal II d'un lloc en la partida definitiva de la disciplina d'aire.

L'equip Savipecho va aconseguir la classificació després de derrotar per 60-40 als altres aspirants, Pere Roc II, Javi i Carlos, representants de Baleària. La confrontació va ser intensa durant una bona estona. Hi havia molt en joc i cada quinze es maleïa o se celebrava, segons si es concedia o se sumava.

Pere Roc II, Javi i Carlos tenien la complicació de deixar per davall de 45 als rivals per a ser finalistes i van eixir com tres coets. Cada pilotada era un intent de quinze i l'encert va fer que dominaren el marcador fins al 30-35.

Els de Baleària estaven fent el que tocava però, per a desgràcia d'ells, els de Savipecho també. Genovés II, Félix i Monrabal II seguien ben de prop als contraris sabent que la seua partida era més curta, que era suficient amb arribar a 45. I ho aconseguiren quan els d'enfront erraren un poc, quan es van trobar la corda en una de tantes tallades i quan l'excés de força va fer que enviaren alguna pilota a la galeria.

El marcador s'havia capgirat al 45-35 favorable al conjunt que lidera Genovés II. El peix ja estava venut i això es va notar en la pista. Pere Roc II, Javi i Carlos no van abaixar els braços perquè això haguera estat una falta de respecte al públic, però els ànims ja no eren els mateixos, com tampoc l'efectivitat. I poc després va concloure la partida.

Abans es va jugar a raspall. També va guanyar l'equip Savipecho, en este cas de Ian, Brisca i Josep, mentre que per Baleària van formar Moltó, Seve i Ricardet, que van caure per 30-15.

La partida no tenia transcendència a efectes de la classificació. Per a Ian suposava el comiat de la competició i Moltó ja tenia la final assegurada. Encara així els dos bàndols van posar ganes.

El pilotari de Senyera va jugar molt i al rest va estar magníficament acompanyat per Brisca i Josep. El mitger s'encarregava de carregar per dalt i el punter per baix. Enfront, Moltó responia amb força i coratge i Ricardet apareixia amb criteri quan podia. Menys participatiu va estar Seve, però perquè els rivals van saber llevar-li-les i evitar les seues canonades.

En Sueca es decidirà primer el títol d'escala i corda. A les 17.00 hores, Genovés II, Félix i Monrabal II mesuraran les seues forces contra l'equip Masymas de Puchol II, Pere i Jesús. I a continuació, en raspall, Moltó, Seve i Ricardet jugaran contra l'equip Fundació José Luis López de Sergio, Tonet IV i Lorja.