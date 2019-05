Salva li concedeix el debut a Jesús

Al trinquet de Massamagrell estava previst que hui es jugara una eliminatòria prèvia entre Salva i Jesús de la Baronia per un lloc en els huitens de final de l'Individual Bankia d'escala i corda, ronda en la qual començarà oficialment la competició. Però el mitger no serà de la partida per unes molèsties físiques, la qual cosa atorga la passada al jove escaleter.

La desgràcia d'un company, encara que afortunadament lleu, permetrà a Jesús debutar en el mà a mà absolut, el de les figures consagrades. I ho farà contra un rival d'entitat, un pilotari de moda com el flamant campió de la Lliga, De la Vega.

Jesús va obtenir la invitació per a disputar una de les prèvies en condició de campió de l'Individual en categoria sub-23. I si bé De la Vega és clar favorit per a continuar endavant, millor serà que el d'Almussafes no es confie perquè el seu rival ha demostrat tindre grans aptituds per al mà a mà. De fet també ha sigut campió en les categories sub-16 i sub-18.



Tres prèvies més

La resta de les eliminatòries prèvies de la modalitat per dalt corda s'aniran succeint fins al pròxim dia 27. El dijous jugaran Giner i Álvaro Gimeno a Pelayo, el dissabte s'enfrontaran Pablo de Sella i Guillermo a Pedreguer i el dilluns serà el torn de Marc i Monrabal II, que es mesuraran a Borriana.

En la modalitat de raspall en són més les eliminatòries que s'han de jugar pel nombre més gran de pilotaris inscrits i la ronda prèvia es perllongarà fins a l'1 de juny, un dia després del començament de la competició. Això sí, els jugadors que es classifiquen tindran un mínim de tres dies de descans fins al debut oficial.

Esta setmana es jugarà una partida i de les bones: Sergio contra Tonet IV, el diumenge a Bellreguard.