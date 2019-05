De companys a rivals en un sospir

En la pilota és habitual que els pilotaris que hui defensen els mateixos interessos demà estiguen en bàndols oposats. Però de tant en tant es donen casos cridaners com el de Sergio i Tonet IV: el divendres formaran en el mateix equip, que completa Lorja, pel títol de raspall del Campionat Fundació. Serà al trinquet de Sueca. I el diumenge, a Bellreguard, s'enfrontaran mà a mà en una prèvia de l'Individual.

Cap dels dos jugadors li atorga importància a este fet. «La pilota és així. No passa res perquè estem posats en estes situacions. El que passa és que són dues partides molt seguides i molt importants i això, tal vegada, no és tan habitual. Nosaltres ho hem parlat i el que més ens preocupa és que tenim poc de temps per a recuperar-nos d'una partida a l'altra, però és igual per als dos», explica Tonet IV.

Una opció per a arribar més frescos el diumenge seria que Tonet IV deixarà passar la pilota de tant en tant en la final i que Sergio no li les demanara al seu mitger i el deixara jugar. D'esta manera, el desgast seria menor.

Evidentment, este plantejament no té res de trellat. Solament és una broma plantejada com a una pregunta que ha obtingut la resposta esperada entre rialles. «El divendres aniré a totes i Tonet IV sé que també perquè el primer és el primer», diu Sergio. «En la final del Campionat Fundació no deixaré passar ni una que tinga bona», afegeix Tonet IV.

Pel que respecta a la final, també hi ha consens a l'hora de vaticinar una partida especialment dura. «És l'equip més fort amb diferència. Moltó està molt bé per a jugar i també Seve i Ricardet, que en la Lliga ja van demostrar a més que es compenetren a la perfecció», apunta Sergio i corrobora Tonet IV.

Però aixó no vol dir que no confien en les seues opcions; molt al contrari. «No ens van deixar fer cap joc la primera vegada que ens enfrontarem, però en la segona partida els guanyarem perquè el meu equip ja estava prou millor que al principi del campionat. I ara estem en el nostre millor moment», assenyala Tonet IV.

Per a Sergio, el divendres també pot ser un bon dia per a guanyar un dels títols més destacats de la temporada. «Ara estem molt bé. Hem intentat fer equip i sempre valorem de quina manera hem de jugar a cada rival sabent de les seues característiques. Serà difícil, però creguem que podem guanyar».

I pel que fa al Campionat Individual, Tonet IV diu que l'espera «en prou il·lusió i amb intenció de fer un bon paper». El mitger mai ha jugat el torneig del mà a mà. «Pel que m'han dit i el que he pogut entrenar, has de tindre paciència, jugar ben jugat i quan ho tingues bo per a fer el quinze, aprofitar-ho. Espere que puga fer-ho així».

Sergio és prou més moderat a l'hora de parlar de les expectatives. «De moment solament em preocupa la partida contra Tonet IV, que és un pilotari jove amb molta resistència, pegada i raspada. I jo tinc el braç un poc carregat i quasi no tindré temps de recuperar».