Vercher i Raúl guanyen la final de raspall

Vercher i Raúl sempre podran presumir de ser els primers campions de raspall del Trofeu Primavera. El torneig que es disputa al trinquet de Guadassuar també s'ha obert enguany a la disciplina del joc per terra i ahir va completar la final, partida en la qual hi hagué una sensacional remuntada dels vencedors davant Badenes i Lorja, que van caure per 25-20.

El joc inicial el van sumar Vercher i Raúl al dau, però la final es va posar posteriorment molt favorable als seus rivals, que van aconseguir els quatre parcials següents per a deixar el marcador en un clar 20-5 a favor seu.

Encara que hi hagué uns quants quinzes prou disputats, la supremacia de Badenes i Lorja era evident i el desenllaç semblava pròxim. Però Vercher ho va impedir.

El rest de Piles va traure com en ell és habitual per a no donar opcions de rèplica des del dau mentre que al rest va fer gala de la mateixa contundència i d'un gran encert a l'hora de dirigir la pilota. I amb el de darrere espentant barbaritats, Raúl va millorar considerablement les seues prestacions per a aportar també en la remuntada i finalment la victòria.

A continuació es va jugar la segona semifinal del torneig en la modalitat d'escala i corda amb victòria de José Salvador i Nacho davant Salva Palau i Tomàs II pel tanteig de 60-40.

La càtedra va atorgar el favoritisme al nét de Juliet al mitger de Xaló, però els finalistes de la Lliga 2 van demostrar que a més de trobar-se en un gran moment són un equip perfectament acoblat. El dimecres que ve jugaran la final contra Giner, Héctor i Bueno.