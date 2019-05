Una meravella de final i molt clara l'altra

Al trinquet de Sueca va concloure ahir una de les apostes més fortes per a l'actual temporada professional per ser l'únic esdeveniment que congregarà a les millors figures del raspall i l'escala i corda en la mateixa sessió així com a les dues aficions. La cloenda va ser sensacional en la disciplina d'aire mentre que la final de raspall va estar molt decantada.

En la partida amb els pilotaris de pantaló llarg i faixa, l'equip Masymas de Puchol II, Pere i Jesús es va proclamar campió en derrotar al Savipecho de Genovés II, Félix i Monrabal II en iguals a 55.

La confrontació va ser una obra d'art, una actuació estèticament perfecta per la magnífica execució dels colps dels sis pilotaris. Els quinzes van ser llargs, treballats i la vaqueta passava a un costat i l'altre de la corda dominada, dirigida on podia fer més mal i restada amb la mateixa intenció de sumar.

Durant bona part van manar en el marcador Genovés II, Félix i Monrabal II. Per un o dos jocs i perquè pegaven una miqueta més. Però quan Pere va augmentar les seues prestacions per a equiparar-se a la resta de contendents, l'equilibri va ser màxim dins de la pista i en el marcador. I en la igualada a 55, els vencedors van fer bo el fet de pegar primer, a més amb un poc d'ajuda de la pilota, que els va pintar en un parell de quinzes.

En la final de raspall el triomf va ser per a l'equip Baleària de Moltó, Seve i Ricardet que va superar al Fundació José Luis López d Sergio, Tonet IV i Lorja per un contundent 30-5.

La partida es va resoldre ràpidament perquè els tres vencedors van estar encertats i contundents mentre que els derrotats aparegueren a ràfegues. Al principi es va pilotejar i es va veure jugar, però a mesura que la distància augmentava, la diferència entre els equips també.