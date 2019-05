Tres vacants en joc en els campionats individuals

A partir de ja les partides mà a mà predominaran en l'agenda setmanal professional. I és que el començament oficial dels dos individuals està molt a la vora i a més queden vacants per adjudicar, com les tres que es resoldran hui als trinquets de Xeraco i Borriana.

Al recinte de la Safor es posen en joc dos llocs en el Grup Parell del torneig de raspall i la sessió començarà amb el duel entre Brisca i Vicent.

Sent una partida amb una de les figures més reputades de la nòmina professional, cas de Brisca, contra un jove que encara està fent-se i progressant, com succeeix amb Vicent, el favoritisme hauria de correspondre al mitger.

El d'Oliva té la capacitat d'acabar el quinze des de qualsevol posició, gaudeix d'un molt bon traure malgrat la seua condició de mitger i el rebot, jugada a la qual està menys acostumat, el podrà suplir a vegades amb el seu colp de referència, la volea.

Però davant no té un caramel. El rest de Xeraco juga a casa i en els últims temps s'està mostrant com un dels aspirants a figura que està evolucionant millor. No fa massa se li catalogava com un jugador de potència i ara es diu d'ell que és dels més complets. I un especialista del mà a mà, com ha deixat clar en les categories inferiors o en el recent desafiament que va guanyar a Salelles II al trinquet de Bellreguard.

A continuació, torn per a Vercher i Josep. També és un cartell amb una figura en cerns i un professional consolidat, encara que la diferència entre els dos contendents no és la mateixa que la de l'eliminatòria anterior. I és que el rest de Piles té cada vegada més presència en el raspall d'elit mentre que el mitger de Xeraco està un escaló per davall de Brisca.

El de darrere pega molt i el de davant és dels que millor col·loquen la pilota i acaben el quinze. A més, la posició del rest no té secrets per a Josep perquè va ser en eixa ubicacó on es va donar a conéixer com a pilotari de nivell. Encara així dues maneres molt diferents de jugar.

Pel que fa al duel del trinquet de Borriana, Marc i Monrabal II s'enfronten amb l'objectiu d'entrar en el Grup Imparell de la competició d'escala i corda.

En condicions normals hauria de guanyar el rest de Montserrat, però la partida s'ha de jugar. Marc continua treballant per recuperar el lloc entre els millors escaleters, que va perdre a causa de les lesions. Abans d'això, l'Individual era un dels seus grans objectius. Amb Monrabal II passa al contrari perquè el de Vilamarxant està en un moment dolç. I mà a mà juga prou, com demostra que en la categoria sub-23 va ser campió en l'any 2012.