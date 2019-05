Soro III continua i Nacho s'acomiada amb honors

La carrera per a ser el número u de la modalitat d'escala i corda es va encetar ahir al trinquet de Massamagrell on es va imposar la lògica perquè el cinc vegades campió del mà a mà, Soro III, va superar a Nacho pel resultat de 60-45. Ara bé, en la partida inaugural va quedar demostrat que afluixar, encara que siga un poc, pot suposar la derrota o almenys patir per a guanyar.

Soro III va començar molt millor que el seu rival. L'escaleter alçava les pilotes que en ell és habitual i buscava parets, peus i caretes perquè el mitger no jugara d'aire. I a la mínima que podia, directa a la galeria. Al cap de poc manava 40-20.

Però les pilotades que abans obligaven a fer-se arrere al de Beniparrell començaren a quedar-se curtes i de vegades centrades, la qual cosa va fer que Nacho disparara amb comoditat i, per tant, perill. A més, el mitger passava els rebots, no per a fer quinze però sí ben dirigits perquè l'escaleter no carregara. I la feta dau que abans entregava ara era compromesa perquè li tirava amb l'esquerra per dalt.

El cas és que les distàncies es van reduir i del 50-30 es va passar al 50-40 i val per a Nacho, que no va aprofitar. Va ser aleshores quan Soro III va tornar a traure els colps guanyadors, els del principi del duel, i va aconsegir la victòria i la classificació. El pròxim rival serà Pere Roc II o Salva Palau.



Demà a Pelayo

La següent partida, primera pel que respecta al Grup Imparell, es jugarà demà al trinquet Pelayo on De la Vega s'enfrontarà a Jesús Sáiz. En la competició de raspall les dues primeres eliminatòries es disputaran el divendres al trinquet de Piles. Primer, Ian jugarà contra Vercher i a continuació Marrahí contra Brisca.



Presentació oficial

Les dues competicions també es van presentar ahir de manera oficial al Palau de la Generalitat on Ximo Puig va rebre a la gran majoria dels participants.

Després de saludar un per un i desitjar sort als participants, el president de la Generalitat en funcions va destacar el treball que s'està realitzant en els darrers anys per a promocionar l'esport de la pilota i fomentar la seua pràctica. «S'està aconseguint que cada vegada hi haja més aficionats i participants, sobretot joves. Enhorabona pel que esteu fent perquè la pilota és més que un esport», va dir.

També va participar en l'acte el director corporatiu Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, qui va assegurar que l'entitat a la qual representa continuarà donant suport a l'esport autòcton. «Algunes partides que es disputaran fins a finals de juny passaran a formar part segur de la llegenda de l'individual i en Bankia continuarem treballant per la pilota valenciana», va assenyalar.