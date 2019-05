La revelació contra el campió sub-23

Si mantenen la progressió, no seria d'estranyar que De la Vega i Jesús Sáiz es trobaren d'ací a uns anys, tal vegada pocs, en una final del mà a mà. Vint anys contemplen al pilotari d'Almussafes i un menys compta el de la Baronia, que hui s'enfrontaran al trinquet Pelayo en la primera partida del Grup Imparell de l'Individual Bankia d'escala i corda.

De la Vega té l'etiqueta de rest revelació i tal vegada ja siga moment de parlar d'ell com a figura consolidada. El següent pas seria consagrada. L'estiu passat va ser quan va començar a acaparar titulars i a guanyar partides importants. També títols, com el del Trofeu Diputació de frontó, la modalitat amb la qual va començar a despuntar en la pilota.

Després d'uns quants trofeus menors rendint a gran nivell, a principis d'any li va arribar el moment de debutar com a titular en la Lliga. I la va guanyar. Amb Félix i Nacho, que van ser determinants, però els pilotaris que acaben els quinzes necessiten que el darrere oferisca seguritat i que espente, com va ser el cas.

Ara es troba a soles, en la competició que no perdona els errors i que premia el saber estar, la força i la tècnica. I si en tens dues mans per a pegar, com les té De la Vega, millor que millor.

Després de quasi un any de magnífica trajectòria irremeiablement ha de ser favorit davant un rival que encara no ha pujat al seu escaló. Però atenció: Jesús Sáiz és el campió sub-23. Tal vegada canvie de mans el títol de jove revelació.