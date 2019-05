De la Vega passa patint davant Jesús Sáiz

Si en la jornada inaugural de l'Individual Bankia d'escala i corda va ser Nacho qui va fer suar de valent al favorit, Soro III, la sorpresa va estar més prop ahir al trinquet Pelayo on De la Vega va patir per a superar a Jesús Sáiz, un debutant en la màxima competició que, això sí, arribava amb l'aval de ser el campió de la categoria sub-23. La partida es va decidir per un ajustat 60-50.

Després d'un parell de jocs de tanteig que van caure al dau amb autoritat, De la Vega se'n va distanciar per l'encert més gran de les sues pilotades. El veterà de solament un any més que el seu rival, però amb molta més trajectòria en l'elit, imposava el seu estil i les postures que cantaven els marxadors evidenciaven cada vegada més que el d'Almussafes era el favorit de la càtedra.

I del 30-20 per al de la faixa roja es va passar al 30-40 favorable a Jesús Sáiz. Va ser un tram de la partida en el qual l'esquerrà de la Baronia es va mostrar intractable. Valent perquè li faltava temps per a situar-se on juguen els mitgers i amb un colp que feia volar la vaqueta a la galeria com si no valguera.

Després d'això la partida es va equilibrar, en el joc i en el marcador, on hi hagué iguals a 40 i a 50. De la Vega tirava més de tècnica per a trobar la dreta i els peus del rival i Jesús Sáiz carregava amb una força que sorprenia perquè ja era molt el temps que estava buidant-se en una plaça de bous com Pelayo. Tirar-la dalt continuava sent la primera opció, però també tallava corda amb eficàcia.

L'èpica amb la qual transcorria la partida, la igualtat i les bones pilotades van fer que el públic premiara als dos joves jugadors amb sonores ovacions. També en la conclusió després que De la Vega certificara la classificació perquè va traure uns quants colps guanyadors que van ser impossibles de restar per Jesús Sáiz.



Hui a Vila-real

De la Vega coneixerà esta mateixa vesprada qui serà el seu rival en quarts de final: Bueno o José Salvador, que s'enfrontaran a Vila-real.

Bueno va fer tremolar els fonaments de la competició en la passada campanya quan va tindre val per a acabar en la semifinal contra Pere Roc II. El de Meliana s'ha confirmat com un gran 'manomanista' amb un joc atípic, però efectiu. Pot ser que a hores d'ara no hi haja pilotari que li traga més partit a les jugades per baix.

Del jove escaleter de les Valls cal assenyalar que està en un gran moment de joc i resultats. La pilota l'ix de la mà com un tir i a més la domina. La seua progressió en pocs mesos ha estat tanta que les primeres figures ja el consideren un rival a tindre en compte i els trinqueters no paren de demanar la seua presència. A més ve de guanyar el Trofeu Primavera i en la Lliga 2 va ser sub-campió amb Nacho.