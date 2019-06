Puchol II ratlla en el debut al nivell d'un número u

Puchol II va començar ahir la defensa del títol de campió individual d'escala i corda al trinquet Pelayo i ho va fer rendint al nivell d'un autèntic número u. L'escaleter de Vinalesa va superar per 60-35 a un rival d'entitat com Marc.

Puchol II va dominar tots els pals del mà a mà. El dau el va fer precís a l'esquerra de Marc, apegat a la paret o directe al pou, en els desplaçaments es va mostrar ràpid per a escometre la pilota d'aire quan l'ocasió era propícia i els rebots, com sempre, van ser una mina d'or. A més va saber alternar la força amb la subtilesa per a jugar per dins o encarar-se a la galeria i que la pilota no caiguera.

Marc va estar molt bé fins al 40-30. El de Montserrat li tirava cap i tot en cada rematada amb l'objectiu clar de la galeria per així evitar que Puchol II entrara en joc. Eixa va ser la prioritat, però també va obligar al seu rival a jugar per davant, que és per on pot fer un poc menys de mal.

En l'esmentat parcial de la partida el de Monterrat va tindre unes quantes pilotes propícies per a sumar i passar a dau, però no les va aprofitar. A partir d'ací, Puchol II va dominar amb claredat.

També ahir, però a Pedreguer, Francés va superar a Álvaro Gimeno pel tanteig de 60-25. L'escaleter va estar fi per a impedir que el mitger jugara d'aire i va aconseguir la victòria amb relativa comoditat.

En la modalitat de raspall, Punxa s'ha classificat per als quarts de final després de superar a Miravalles per 25-10 en partida disputada ahir a la Llosa de Ranes. Este és el resultat oficial, però el duel no va terminar perquè Miravalles va abandonar per lesió quan perdia 15-10 i millor estava jugant.

Abans d'esta partida es va jugar la darrera eliminatòria de les prèvies: Roberto es va guanyar el lloc en la competició absoluta en superar a Montaner per 25-20.



Fi de ronda

L'Individual Bankia d'escala i corda tancarà este diumenge els huitens de final amb la disputa de tres partides.

Al matí es jugarà a Borriana i Xàbia. Al recinte castellonenc debuta el finalista de les dues últimes edicions, Pere Roc II, contra un dels participants més joves de la competició, Salva Palau. És un enfrontament entre esquerrans que estan molt bé per a jugar. El guanyador es trobarà amb Soro III en la següent ronda.

A la mateixa hora (11.45 hores), però al trinquet alacantí, duel entre dos especialistes del mà a mà com Genovés II i Santi. En este cas és partida de tècnica contra pegada. Esta eliminatòria es retransmetrà en directe per À Punt. Puchol II espera al vencedor.

I a les 17.00 hores i al trinquet de Bellreguard, Pere es mesurarà a Pablo de Sella. El mitger va ser un dels grans animadors de la passada edició. En el seu debut en el mà a mà, el de Pedreguer va arribar a les semifinals on va fer que Puchol II patira per a accedir a la final. Hui és favorit, però l'escaleter de Sella està completant últimament molt bones actuacions. Francés serà el rival de qui continue endavant.