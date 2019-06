Alfara de la Baronia manté el regnat

En la jornada del passat diumenge es va completar en Torrent el quadre de campions en trinquet de la 44ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés.

Els vigents campions de primera, Alfara de la Baronia, varen reeditar el títol de campions, gràcies a la seua treballada victòria davant l'Alfara del Patriarca. Va ser un magnífic colofó a la present edició del torneig, i tots els presents varen contemplar una gran partida, on es varen veure quinzes de molt nivell. En els primers jocs de la partida, l'equip de l'Horta, que formava amb Pepet, Jose i Paco, amb Pablo de reserva, colpejava primer, aconseguint possar-se per davant. Pero poc a poc, i dirigits pel vetera Raul a la punta, Javi Font i David Lostado anaven passant més pilota, sumant quinze rere quinze, fins a remuntar i igualar la partida.





La formació del Camp de Morvedre presentava les seues credencials per a guanyar de nou aquesta final. Amb 40 iguals, la clau per als de la Baronia era clara, buscar de manera continua al rest rival, Pepet, que tot i cuallar una grandisima partida, acabava esgotant-se fisicament després de quasi dues hores d'enfrontament. Encara que els del Patriarca aconseguien sumar dos jocs més, els defensors del títol aplegaven a 70, tancant d'aquesta manera el campionat.

En la partida previa de la vesprada del diumenge, corresponent a la final de quarta B, la formació local del Trinquet de Torrent E feia valer la pegada dels seus jugadors Luis i Albert, per a emportar-se un nou trofeu al guanyar al Riba-roja E amb un clar marcador de 70 a 40.

Pero la primera partida del dia es jugava pel matí: la final de quarta A on els protagonistes eren l'Alberic i la Pobla de Vallbona G. En la mateixa no va haver color, ja que els de la Ribera només deixaven sumar dos jocs al seus rivals. Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota, Jesus Ros, alcalde de Torrent, Nadia Marin, regidora de Torrent, Sebastià Giner, coordinador de pilota de la GVA, i Jesus Fontestad, vicepresident de galotxa de la FPV, varen fer el lliurament de trofeus d'aquestes finals.

Va ser el dissabte quan es jugaren les primeres finals en Torrent. Torrent i Massamagrell s'emportaren la victoria en les categories de segona i tercera en trinquet.

En el cas del Torrent A, els seus jugadors aconseguiren emportar-se un altre trofeu. Pero no ho feren de manera facil i ràpida, ja que la partida que els enfrontava amb el Riba-roja B va durar més de dues hores, disputant-se tots els jocs possibles, ja que el marcador final va quedar en un 70 a 65 favorable a l'equip local. Previament, els del club del Camp de Morvedre, que formaven amb Andres, Ruben, Santi i Jose, situaven el marcador en un 40 a 20 al seu favor, pero Sergio, Manolo, Oscar i Roberto, integrants del Torrent, remuntaven fins a igualar a 45. I de fet, la formació local s'avançava fins el 45 a 60, pero els visitants no havien donat la partida per perduda, i s'aconseguia aplegar al 65 igual, i a dos, amb tot el públic present aplaudint l'esforç fet per tots els jugadors finalistes. Finalment el títol va ser per al Torrent. En l'enfrontament per la final de tercera categoria, els joves jugadors del Massamagrell, Adrian, Vicent i Jorge, feren valer la seua pegada davant la formació de Massalfassar, que no es va trovar comoda en cap moment, i en la que Ruben, Manolo, Felip i Manu no aconseguiren rendir al seu nivell habitual. El lliurament de trofeus d'aquestes dues finals va còrrer a càrrer de Francesc Carbonell, regidor de Torrent, i de Jesus Fontestad, vicepresident de galotxa de la FPV.

En resum, un cap de setmana plé d'emoció i de grans partides el que es va viure aquest cap de setmana. Cal destacar la magnífica resposta de l'afició local, omplint el trinquet en les dues jornades de finals, així com la col·laboració tant del club com del consistori local, el que fa posible una organització inmillorable. Ara caldrà esperar a les pròximes finals, que tindràn lloc el diumenge 30 de juny, on es disputaran les corresponents a categories escolats, en el carrer de pilota de Faura. Mentre que els caps de setmana del 13 i 14, i del 20 i 21 de juliol, serà quan es juguen les finals de les categories de carrer (1ª, 2ª, 3ª, 4ªA, 4ªB, Juvenils, Femení A i B) també en el carrer de pilota de Faura.