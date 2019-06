L'Individual de raspall posa la directa

Mentre que l'Individual Bankia d'escala i corda ja espera la disputa dels quarts de final, la seua competició germana del raspall encara no ha completat la meitat de la ronda inicial dels huitens de final. També és cert que este segon campionat acabarà una setmana després, el 30 de juny, i per tant no existeix urgència.

El cas és que encara queden per debutar oficialment huit aspirants al títol. Hui jugarà al trinquet d'Oliva un pilotari que el va fregar amb la punta dels dits en l'edició de 2015, Guadi, en aquell moment conegut esportivament com a Pepe. I en la contra estarà Ximo, que debuta en la competició absoluta.

El rest de la Llosa de Ranes no va entrar en la passada Lliga ni tampoc en el Campionat Fundació i el mà a mà pot ser una gran oportunitat per a reivindicar-se. A més és una competició molt propícia per a les seues característiques i caràcter competitiu.

Enfront, el jove pilotari de Castelló de Rugat no té res a perdre i sí molt a guanyar. Ximo va estar convidat a jugar una eliminatòria prèvia en condició de campió sub-23 que no va disputar per la renúncia obligada de Canari per lesió. Ara està a cinc jocs, com a poc, de quedar entre els huit millors del raspall professional.

Però per a debuts sonats, el del principal favorit i vigent campió, Moltó, que s'estrenarà el divendres al trinquet del Genovés contra Roberto, que ve de les prèvies.

Eixa mateixa vesprada, però a Dénia, jugarà Seve, que ha anunciat per activa i per passiva que vol ser el campió més jove en la història de l'Individual. Per a aconseguir-ho ha de guanyar enguany o l'any que ve. De moment s'ha d'enfrontar contra un altre dels joves valors de la modalitat, Ivan. I el dissabte, fi de ronda a la Llosa de Ranes amb Mario i Moncho com a protagonistes.