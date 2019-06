El debutant Ximo dóna la sorpresa davant Guadi

Primera victòria blava en l'Individual Bankia de raspall; primera sorpresa si es considera que el color roig correspon al pilotari de més entitat i, per tant, favorit. I vertaderament calia assenyalar a Guadi com a principal aspirant a un lloc en els quarts de final, però un debutant en la competició absoluta li ho va impedir ahir al trinquet d'Oliva: Ximo, de Castelló de Rugat, que es va imposar per 25-10.

Guadi va començar arriscant perquè després de guanyar la reballada va decidir començar al rest. Si el contrari ix gelat pot ser una bona decisió perquè trencar el joc del rest i assegurar el del dau significa deixar molt encarrilada la partida, però el cas és que Ximo va eixir pegant fort i el de la Llosa de Ranes no va restar d'una manera especialment contundent.

Amb els dos contendents fent bo el traure, la confrontació transcorria dauera i l'avantatge sempre era per al novençà mentre que a Guadi li tocava anar a remolc. No solament això, el de la Llosa de Ranes es desgastava més per la seua tàctica d'avançar metres i l'obligació de retrocedir en nombroses ocasions perquè Ximo l'encertava per a tirar-li la pilota per damunt.

I el físic va ser un factor determinant en el tram final. Amb 10-15 en el marcador favorable a Ximo, la fatiga començava a minvar els colps rojos mentre el motor blau es mantenia constant. En alguns moments imprecís, però més contundent. La raó d'eixes pilotades no massa ben dirigides les explicava el vencedor en acabar la partida: «En els dos jocs que Guadi m'ha tombat el val m'he posat nerviós perquè no era capaç de posar-me clarament per davant».

Però els nervis van desaparéixer o almenys Ximo va estar capaç de camuflar-los. I després de sumar el primer joc de la partida des del rest el campió sub-23 va aconseguir la victòria al dau amb relativa autoritat.

Ximo es trobarà amb Marrahí en els quarts de final. El jove reconeix que el rest de Villanueva de Castellón «és un dels millors i intentaré fer el que puga». La bona notícia per a ell és que la partida es disputarà al trinquet del seu poble i la gran majoria del públic estarà a favor seu. «Espere no posar-me nerviós, però millor jugar a casa que en un altre lloc».