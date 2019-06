Soro es posa el tratge de campió i elimina a Pere Roc

L'Individual Bankia d'escala i corda va mesurar ahir a Vilamarxant a dos dels grans candidats a qüestionar el regnat de Puchol II: Soro III i Pere Roc II. La victòria va correspondre al pilotari de Massamagrell per 60-45.

Els dos escaleters isqueren a buscar el punt feble de l'altre i dins d'esta ortodòxia era Pere Roc II qui es trobava més encertat en la definició fins al punt de posar-se amb 35-25 i dues vegades val per a tornar a sumar i passar al dau.

Però no; el joc va ser per a Soro III i a partir d'este moment va emergir el pilotari que ha estat vencedor en cinc edicions, eixe que és capaç de passar allò que és impossible i que s'encara a la galeria a reu. Pere Roc II va continuar pegant i restant, valent com és el de Benidorm, però no va poder fer front a la contundència del rival.

L'altra partida del torneig per dalt corda programada ahir es va completar a Dénia on Francés va superar a Pere en iguals a 55.

Els dos pilotaris signaren una molt bona actuació. Primer va dominar Francés, però trobant oposició en Pere, i l'electrònic es va posar en 40-25 favorable al de Petrer. I a continuació va ocórrer el contrari: Pere va rendir un poc més, el suficient per a igualar a 40. A partir d'ací els dos jugadors van fer el joc del dau. Soro III serà el rival de Francés en semifinals.



Bon debut de Moltó i cau Seve

El trinquet del Genovés va ser ahir testimoni de la victòria del campió individual de 2018 contra Roberto per un resultat final de 25-10. Moltó va ser superior al seu rival, però el jugador d'Alzira va fer una molt digna partida, fent suar la camiseta al número u de la modalitat.

Cert és que alguns jocs els va anotar el de Barxeta sense deixar sumar cap quinze al contrari, però la partida no va ser ràpida, marcant una duració final de pràcticament una hora. Amb este resultat, Moltó passa a la fase de quarts de final on jugarà contra Punxa.

En la mateixa competició de raspall, Ivan va donar la sorpresa ahir al trinquet de Dénia en superar a Seve per 25-10. El mitger va començar dominant i fent bons els pronòstics. Fins i tot va disposar de val per a distanciar-se 15 per 5. Però dels possibles dos jocs de diferència es va passar a la igualada a 10. A partir d'ací, Ivan es va apoderar del seu rival i va guanyar amb autoritat.



Fi de ronda

L'Individual de raspall tancarà els huitens de final esta vesprada a la Llosa de Ranes on Ivan coneixerà qui serà el pròxim rival, Moncho o Mario. L'eliminatòria sembla a priori molt oberta i, per les característiques dels dos pilotaris, podria oferir una confrontació de desgast, de quinzes treballats i nombrosos intercanvis.

En la competició d'escala i corda els quarts conclouran demà a Sueca. El cartell és dels que conviden a ser testimonis en primera persona: Puchol II contra Genovés II i el vencedor es trobarà amb José Salvador en semifinals. La sessió començarà a les 9.00 hores amb la disputa de la final del Campionat Autonòmic de raspall adaptat: Julio, Salva i Paco contra Pasqual, Toni i Carlos.