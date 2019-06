La màgia s'imposa a la raó en una partida de manual

Diu Genovés II que «la pilota no em deu res. L'estima del públic i l'afecte que m'ha donat és el millor trofeu que he pogut tindre en la vida». No li falta raó a l'escaleter en les declaracions fetes per a valorar la seua tornada a unes semifinals de l'Individual després d'anys d'absència, però la pilota sí que li devia una victòria com la d'ahir a Sueca, a més contra un rival de l'entitat de Puchol II, que no podrà revalidar el títol perquè es va topar amb un adversari que va estar immens. La confrontació es va decidir per un ajustat 60-45 i va ser una excel·lent demostració de com s'ha de jugar mà a mà sabent de les virtuts i dels punts menys forts, que no febles, del que està a l'altre costat de la corda. Va ser una partida eminentment dauera per la precisa resposta dels dos pilotaris a la ferida, però també va oferir intercanvis de luxe en pilotades que portaven la mateixa intenció de quinze, però que continuaven fent joc perquè el d'enfront restava de manera inversemblant. I el repertori de colps va ser infinit. Amb els protagonistes fent bona l'estada en el dau el triomf va ser per a aquell que va trencar l'únic joc des del rest. La partida estava en 30-35 i Genovés II va sumar el parcial net. Encara així li va costar. Va haver de traure esquerres per baix que semblaven les de Sarasol II, qui per cert li aconsellava des de l'escala juntament amb el seu cosí Juan, un altre gran entre els grans, però del raspall. I entre estes jugades defensives i altres pilotades dibuixades, el marcador va canviar al 30-40 i a continuació al 30-45 perquè Genovés II es va mantenir fort al dau. I des d'ací fins al final, molta tensió i pilota de qualitat amb la resta dels jocs aconseguits des del dau.



Una victòria especial

L'alegria no era l'únic sentiment que embriagava al vencedor; també l'orgull. «Sents comentaris que fan mal, de la gran preparació que porten els altres i sembla que jo em dedique a passar l'estona. Alguns obliden que em van prohibir jugar, que tinc el colze amb set operacions i que he sofrit molt per a tornar a ací. Des de certs punts de la pilota se subestima a qui ho dóna tot i la cavallerositat s'està perdent en part. Per això és una victòria molt especial».

La passada a la final se la jugarà contra José Salvador. Genovés II sap que se li atorgarà la condició de favorit «perquè vinc de guanyar a Puchol II», però la rebutja. «És un xaval de vint anys que pega una barbaritat i juga en casa, en un trinquet que té molt tocat i on fa temps que jo no vaig. I solament tinc cinc dies per a recuperar. No em puc considerar favorit, però aniré amb la mateixa confiança que hui».