Els favorits imposen la lògica en el Individual Bankia de raspall

L'Individual Bankia en la modalitat de raspall no està donant lloc a les sorpreses. Si el dilluns va ser un dels favorits, Ian, qui va aconseguir la passada a semifinals, Moltó i Marrahí també certificaren ahir la seua classificació, a més superant amb total autoritat als seus rivals.

El defensor del títol es va mesurar a Punxa al trinquet de Guadassuar i va resoldre l'eliminatòria pel resultat de 25-5.

La superioritat de Moltó en els tres primers jocs va ser absoluta. Els dos que va aconseguir al dau van ser pràcticament iguals: tretes fortes dirigides al pou i quinze directe o amb Punxa restant amb dificultats, la qual cosa permetia al vigent campió continuar carregant a l'esquerra del seu rival. I en alguna de tantes rematades acabava o canviava la direcció del colp a la careta on Punxa ja no podia arribar.

El joc que va sumar al rest va ser una demostració de força i qualitat. Punxa intentava espentar, però les tretes centrades permetien a Moltó passar a l'atac; raspant, d'aire o amb el rebot, però la iniciativa era roja.

Va ser a continuació quan el rest de Piles va oferir més resistència. De fet va sumar el quart parcial, amb problemes, però amb bones pilotades (15-5).

El públic animava a Punxa, àvid de presenciar més equilibri, però Moltó va deixar clar en tornar al dau que el joc cedit no suposava un risc per a la seua classificació. Dos tretes i altres dos quinzes ràpids, amb un de Punxa entremig, posaven el marcador en 20-5. En el parcial posterior, el definitiu, Punxa va pegar fort amb el traure però en els intercanvis va ser superat per Moltó que a la minima s'encarava dalt.

Pel que fa a Marrahi, el finalista de l'edició anterior va ser encara més superior davant Ximo. La partida, disputada al trinquet de Castelló de Rugat, es va resoldre pel tanteig de 25-0.

La diferència més gran entre els dos pilotaris va estar en la força amb la qual castigaven a la pilota. També en l'encert de les accions. No va ser un duel que Marrahí va guanyar a plaer, perquè inclús va haver de tombar un val amb 15-0, però el de Villanueva de Castellón va demostrar que al campió sub-23 encara li queda progressar per a arribar al nivell dels primers espases. Encara així, Ximo pot estar ben orgullós del campionat que ha fet i d'haver arribat fins a la ronda de quarts de final.