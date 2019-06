L'última plaça de les semifinals

Només queda per posar nom a una plaça per a les semifinals de l'Individual Bankia de raspall, un bitllet que es posa a la venda esta vesprada. El Genovés serà l'escenari per a eixa subhasta a la qual participaran Ivan i Moncho amb les seues millors armes.

Moncho va entrar en la competició en la ronda de huitens de final, com a cap de sèrie. En la partida que va suposar el seu debut es va enfrontar a Mario de Bicorp a La Llosa de Ranes. Els dos van patir de valent en un encontre llarg, de més d'hora i mitja de joc, en què el desgast físic va ser un dels protagonistes.

Amb 20-5 al marcador favorable a Moncho, Mario va ser capaç de remuntar i posar-lo iguals a 20. Tot i això, el de Manuel va resultar vencedor i disputarà ara la partida de quarts de final.

Allí va estar molt atent Ivan per a descobrir a qui s'enfrontaria hui i com hauria de fer-ho. El jove d'Ontinyent es mostra molt satisfet amb el seu pas per l'Individual, on encara té moltes opcions de seguir sumant i creixent.

En la partida de la fase prèvia va guanyar contra Lorja i ja en huitens va deixar fora a Seve, qui fóra semifinalista en 2018 i que enguany s'havia preparat per a ser un ferm candidat al títol. Ara, amb només 17 anys, Ivan pot continuar fent història.

El vencedor de la partida de hui s'enfrontarà a Moltó en la semifinal programada per al dia 22 de juny al trinquet El Zurdo de Bellreguard (18.30 hores). L'experiència de Moncho i la joventut del rest rival prometen un bonic duel en què es podran parlar de tu a tu.