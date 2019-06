Qualsevol desenllaç serà ideal per a la pilota

L'Individual Bankia en la modalitat d'escala i corda es trasllada esta nit fins a Vila-real per a la disputa de la primera semifinal. La faixa roja correspondrà a un gran, Genovés II, i de blau vestirà José Salvador, que encara no és gran però ho serà. La presència de qualsevol dels dos pilotaris en la final del dissabte 22 a Pelayo serà una gran notícia per a la pilota.

La classificació de Genovés II seria una oda a la pilota. Fa deu anys que l'escaleter no disputa una final del mà a mà. No cal tornar a enumerar la quantitat de lesions que ha patit des d'aleshores, ni les intervencions quirúrgiques. Tampoc els mesos, que en conjunt han sigut anys, que ha hagut d'estar parat i recuperant-se en la soledat de sa casa o d'un gimnàs.

Solament un amor incondicional a la pilota «m'agrada més jugar que el menjar», diu sempre Genovés II, pot explicar que després de caure en tantes ocasions tornara a alçar-se, fins i tot desoint les recomanacions dels metges. I tornava a ratllar alt i es tornava a trencar. I una altra vegada. Seqüeles de tot això han quedat moltes. Els seus braços ja no peguen com en els millors temps, però el pilotari ha estat capaç de suplir el que atorga la força per un domini de la pilota que és pura màgia. I amb esta capacitat de fer-la desaparéixer s'ha plantat a una partida de la final. Les seues actuacions han sigut pur espectacle.

I si la victòria cau del costat de José Salvador, la seua condició de finalista serà motiu de celebració perquè el jove de les Valls serà l'aparador, l'exemple a seguir pels xavals de la seua generació. De fet ja ho és, però no fa el mateix soroll arribar fins a una semifinal que a la gran final. I si per alguna d'aquelles es proclamara campió, ja no seria qüestió de parlar de soroll sinó d'una autèntica bomba.

Estar a solament nou jocs de la partida més emblemàtica de l'any no és una casualitat. José Salvador fa anys que s'anuncia als trinquets perquè va tindre una irrupció precoç i sembla que és ara, quan està prop de complir els vint-i-un anys, quan li ha arribat el moment de fer el salt a la primera línia. I no pel que estiga fent en el mà a mà, que també, sinó perquè a força de treballar i constància s'ha fet un nom i s'ha guanyat el respecte dels aficionats i rivals.