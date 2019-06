A nou jocs de la novena o la primera final

Fa huit mesos, en l'edició anterior de l'Individual Bankia d'escala i corda, Soro III i Francés es van enfrontar a Guadassuar en la tercera partida de la ronda inicial. Esta va ser la primera gran bomba de la competició perquè el rest de Massamagrell, que defensava el títol, va caure en el seu debut per 60-45.

El destí, els sortejos de les eliminatòries i sobretot les victòries dels dos pilotaris han fet que demà tornen a trobar-se al mateix trinquet de Guadassuar (11:30 hores). Novament és blanc o negre; continuar en la competició o ser eliminat, però amb la diferència que el vencedor accedirà a la gran final del dia 22 a Pelayo. Per a Soro III seria la novena i per a Francés la primera.

Així les coses, la segona semifinal té, a més de l'interés que implica el fet de ser la penúltima partida de la competició, el morbo de presenciar si el súper-campió amb cinc títols es pren la revenja o si el jove de Petrer li ha pres la mesura en el mà a mà.

Francés ha demostrat al llarg de la competició que està al nivell que acostuma, o siga molt bé. A més es juga la passada en el recinte on més li agrada vestir de blanc, eixe on el seu dau encara és més dibuixat i on la seua tècnica li permet encarar-se a la llotgeta o a la galeria amb relativa facilitat. En el camí ha deixat a Álvaro, a qui va superar amb autoritat, i a Pere, contra qui va patir per a guanyar en iguals a 55.

Soro III ha oferit dues versions en les partides que ha completat. Al principi li ha costat arrencar, trobar la ubicació més idònia i els colps guanyadors. Però quan s'ha agafat a jugar, ni Nacho primer ni Pere Roc II posteriorment van poder seguir el seu ritme. En esta altra cara de la moneda ha estat el pilotari que ho passa tot i que és capaç de trencar la pilota amb restades que solament estan a l'abast de les seues mans.