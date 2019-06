Bicorp s'emporta la Lliga Bankia

L'equip de la Canal de Navarrés ha demostrat durant tota la competició que ha sigut el millor equip de 2019 novament, guanyant totes les seues partides.

El carrer del Surdo de Beniparrell va gaudir de la final de la Lliga Bankia de raspall femení en un ambient espectacular, una pista plena de gent jove i moltes dones que setmana a setmana reivindiquen el seu paper en la pilota valenciana, jugant o acompanyant i donant tot el seu suport a les seues jugadores. S'enfrontaven els dos millors equips de la temporada, Bicorp A i Ajuntament de Beniparrell.

Les jugadores de Bicorp en la final van jugar amb Victòria, Mar i Aida davant l'aspirant a derrotar a les campiones, Beniparrell que va jugar amb Ana i Noelia Puertes. L'equip de la Canal tènia el dubte de Mar que les últimes setmanes no havia pogut jugar i que havia sigut substituïda perfectament per Aida. Al final van jugar les tres la gran final, i van començar guanyant els primers jocs que els va donar molta tranquil·litat per a temperar i anar desgastant a poc a poc a les jugadores de l'Horta Sud, que no trobaven la forma d'aconseguir molts quinzes i sumar jocs. Victòria, va estar impecable en el traure i en el rest va ser capaç de tornar pilotes complicades amb la seua esquerra, demostrant la seua gran qualitat. Aida, també va jugar a gran altura passant totes les pilotes i buscant sempre el punt feble de les seues rivals i amb Mar, que després de quasi un mes sense jugar va demostrar el seu caràcter guanyador i la seua eficàcia per a sumar un nou títol per al club de Bicorp, el segon consecutiu, tancant la competició sense perdre cap partida. Ana i Noelia no van tindre el seu millor dia però van tancar una gran competició tornant a estar en la gran final i rebent l'afecte de tots els presents per la seua gran temporada.

Van lliurar els trofeus a les jugadores finalistes les autoritats presents: José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, Rosa Piqueras, directora comercial de Bankia València i Castelló, Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell i Vicen Martínez, regidora d'esports de Beniparrell.