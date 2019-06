"Hui no hem pagat condemna"

Malgrat no poder dedicar moltes hores per a practicar la pilota, els inters van demostrar un bon nivell.

Va ser a principi de la dècada dels noranta quan a un docent del Centre Penitenciari València se li va ocórrer que podia ser una bona idea transmetre als interns els seus coneixements i els valors de la seua gran passió, la pilota. Era José Luis Vidal, pare del pilotari professional Héctor de Laguar, que ahir tornava a encapçalar el grup de jugadors que un any més han participat en la setmana cultural del centre ubicat a Picassent.

Per a Héctor, esta és una data que té assenyada en roig en l'agenda. «Mon pare va estar treballant allí vint-i-dos anys i jo porte anant a jugar des del díhuit. Sempre ha sigut una jornada especial però des que món pare ja no està, ho és encara més. Mentre em deixen continuaré col·laborant perquè es mantinga encesa la flama de la pilota en el centre» explica el jugador.

No solament això, Héctor aprofita este dia per a conscienciar, sobretot als més joves. «Anar allí és una cura d'humilitat i sempre porte a algun xic del poble perquè tinga esta experiència de vida i la puga transmetre als amics o a qui siga. Estes jornades m'han fet valorar les coses xicotetes i quotidianes a les quals no donem importància», diu.

Colze a colze amb Héctor en l'organització d'esta jornada està Josep Miquel Alandete, que és professor al centre. «Esta és una activitat que creiem que hem de mantenir perquè inclou factors als quals atorguem molta importància: és cultura i esport del poble valencià i un espectacle que portem de l'exterior que als interns els motiva molt».

I tant que motiva. Moisés Vizarraga, un dels interns que va jugar amb les figures de la pilota, assenyala que «hui no he pagat condemna; ha sigut un dia menys de presó. Jornades com estes ens fan oblidar on estem».

Els altres acompanyants de Félix, Tomàs II i Pere en les partides mixtes de professionals i interns van ser Daniel Griñó, Miguel García i Giner Ruano. Gratitud és la paraula que millor pot descriure el seu sentiment. «En jornades com esta podem demostrar que som persones. És com tornar a estar dins de la societat», diu Miguel. «Sabem que són dels pilotaris més importants i és un orgull que ens dediquen part del seu temps», afig Daniel.