Xeraco domina de nou el Trofeu Diputació de Raspall

En un gran cap de setmana en el que es disputaren fins a sis finals del Campionat Autonòmic de Raspall, trofeu Diputació de Valencia, el club de la Safor guanyava de nou el títol absolut, sumant un nou trofeu per a les seues vitrines.

El carrer de pilota valenciana de Beniparrell va ser la seu de les finals de la 36ª edició de l'Autonòmic Diputació de València de Raspall. En la gran final de primera categoria, disputada el dissabte per la vesprada, s'enfrontaven el CPV Xeraco, rei de la modalitat de raspall en les competicions de clubs contra el CPV La Vall, que per primera vegada arribava a una gran final amb jugadors molt joves i de gran futur.

L'equip de la Safor va jugar amb Guille, Dorín i Ibiza, quedant de reserva Vicent Sendra, mentre que en l'equip de la Ribera Alta van jugar Iván, Murcianet i Marc, entrant a mitja partida el reserva Rafa. La final de primera va ser molt igualada, aconseguint guanyar el joc l'equip que estaba sempre al traure, i es va decidir en el tram final on l'experiència de veterans com Guille i Dorín va ser fonamental per a aconseguir el títol davant la joventut i ganes d'aconseguir la seua primera gran competició dels jugadors de la Ribera Alta, que en els últims jocs de la final es van mostrar molt nerviosos.

El carrer de joc neutral per a les dos formacions va ser determinant en alguns moments ja que els jugadors no raspaven amb comoditat. Marc de La Vall va patir una lesió, el que va motivar que Rafa entrara en el seu lloc. Els jugadors de la Safor més veterans es van adaptar millor que els seus rivals i la suma dels xicotets detalls va declinar la balança final perquè Xeraco sumara un nou títol de clubs de primera categoria, demostrant el gran treball d'una de les pedreres més importants de la modalitat que ha disputat 25 finals en les 36 edicions, aconseguint 17 títols i 8 subcampionats. Xeraco, al costat de Bicorp, Polinyà del Xúquer, Aielo Malferit, Beniarres, Rafelbunyol i Piles forma part de l'historial de campions de l'Autonòmic de clubs de raspall, encara que Xeraco, Bicorp, Rafelbunyol, Polinyà del Xúquer continuen treballant hui dia en les seues localitats per a continuar potenciant la seua modalitat.

Lliuraren els trofeus als finalistes José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana, Salvador Masaroca, alcalde de Beniparrell, Vicen Martinez, regidora d'esports de Beniparrell, i Julio García, alcalde de Alcántera del Xúquer.

Pero previament, el dissabte pel matí, es varen disputar dues finals més, la corresponent a quarta B masculina, en la que els joves jugadors de La Vall B derrotaren amb claredat al Bicorp C, i la final de quarta categoria femenina A, on la parella de Sella formada per Carmen i Paula guanyaren només per dos jocs al Bicorp F. Ja el diumenge per la vesprada, tancant aquesta primera jornada de finals, s'enfrontaren per la copa de quarta C masculina els jugadors locals del Beniparrell I i els alacantins de l'Alqueria d'Asnar C. Varen ser necessaris tots els jocs de la partida, quedant el marcador 40 per 35, per a que els de l'Horta Sud alçaren el seu primer trofeu del campionat en les categories masculines.

Idèntic resultat ens va deixar la partida que tancava el cap de setmana, corresponent a la final de la divisió de bronze, i en la que els joves d'El Genovés s'impossaven al Gavarda B en altra apassionant enfrontament. Armando Mercé, vicepresident de raspall de la FPV, Vicent Monpó, alcalde de Gavarda, Myriam Vidal, Ricardo Sales, Pilar Lopez i Elvira Cabrera, vicepresidentes de la FPV, junt a Salvador Masaroca, alcalde Beniparrell, i Vicent Martinez, regidora de Beniparrell, foren els encarregats de donar els trofeus als finalistes.