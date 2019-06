El romanticisme del grans cavallers de la pilota

La seu de Bankia va acollir ahir la presentació de la final que coronarà al nou rei de l'alt. Sense cap dubte, l'acte va suposar un privilegi per als que escoltaren en directe als grans protagonistes, Soro III i Genovés II.

Els dos van donar autèntiques lliçons, no només pel que fa a l'esport que practiquen, sinó també lliçons de vida. Les seues idees podrien signar un decàleg de respecte, educació, saber estar i cavallerositat per a ser aplicats en tots els àmbits de la vida. L'expectació que envolta la partida amb què posaran el punt final al torneig és màxima. Tant és així, que pràcticament en vint-i-quatre hores es van vendre la totalitat de les entrades per al trinquet Pelayo.

És molt probable que la processó vaja per dins, però els aspirants al títol emanaven ahir tranquil·litat.

Les seues cares contagiaven la satisfacció que tots dos senten per haver aplegat fins on ho han fet. «Arribar a la final del mà a mà és el que somia qualsevol pilotari i després de molts anys i moltes coses passades, estar ací és un somni», expressà Genovés II. Per a ell, que encara no s'ha proclamat campió de l'Individual, suposa la sisena final en la seua carrera, però sense cap dubte «és la final que afronte amb més il·lusió. Et fas major i ho assaboreixes d'una altra manera», va afegir.

Per al seu rival, amb la que jugarà el dissabte sumarà un total de nou finals des que va disputar la primera l'any 2010 contra Miguel. Soro III tindrà a l'altra part de la corda a un pilotari que el fa sentir molt afortunat. «Més que rival difícil, em quede amb que per a mi és un plaer jugar amb un dels millors jugadors de la història i compartir esta final amb ell», va comentar.

Tant l'un com l'altre van reflexionar sobre l'esforç que hi ha darrere de cada victòria, de cada gesta que s'aconsegueix, de com es superen els moments menys bons. «En l'esport professional la glòria té una memòria curta. Crec que Quico -Soro III- mai s'ha anat, sempre ha estat ahí. Sí, l'any passat li va guanyar un jugador magnífic com és Francés, però és que açò passa. L'esport té altres valors més que guanyar i perdre. L'esport és sacrifici, treball i respecte, i Quico és una persona que porta eixos valors», va sentenciar Genovés II.

Esportivament parlant, Soro III va destacar les capacitats del seu rival assegurant que «tant de bo tinguera jo les dues mans que té ell i la seua tècnica. Ho domina tot. Una de les coses que a mi m'enamora dels esportistes és allò que jo no tinc. Ha demostrat durant moltíssims anys qui és ell. S'ho ha guanyat dins d'un trinquet i no li ho han regalat». Així mateix, Jose Cabanes va descriure a Soro III com «un jugador que pega molt fort i resta molt. Si has de jugar contra ell has d'arromangar-te molt. Alça molta pilota per davant i no li molesta una partida així».

Ara és moment de patir un poc i de passar-ho bé, com va analitzar Soro III. «El dissabte és un dia per a què els que pateixen amb nosaltres disfruten d'eixe regal que els podem oferir al disputar la partida». Una vegada més, queda demostrat que «l'esport és una escola de vida». Paraules de Genovés II.