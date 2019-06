Puchol II: "Soro és favorit, però pot ser l'hora de Genovés"

Puchol II haurà d'abdicar el pròxim dissabte en favor de Soro III o Genovés II encara que al vigent campió de l'Individual d'escala i corda li resulta complicat assenyalar qui serà el seu successor. «Són dos pilotaris de moltíssima categoria que estan molt bé per a jugar. Però si cal atorgar a algú esta condició trobe que li tocaria a Soro III per l'historial que té i perquè és un especialista del mà a mà», diu.

Al de Vinalesa se li ha demanat que no siga políticament correcte i ho ha fet. Però ell considera necessari fer la matisació favorable a qui el va eliminar en quarts. «Crec que esta vegada sí que pot arribar l'hora de Genovés II. Haurà de jugar molt ben jugat, estar perfecte tècnicament i ha de tindre alguna cosa més. No sé si la força de la gent o les ganes de ser campió després de tantes finals disputades... Però està en una dinàmica molt positiva», apunta Puchol II.

El duel per agafar el testimoni de Puchol II tindrà lloc a l'escenari habitual d'esta batalla. «Pelayo li va als dos, però a Soro III més. Si Quico haguera de triar trinquet per a jugar la final contra Genovés II escolliria Pelayo. I crec que Genovés II optaria per un altre trinquet per a enfrontar-se a Soro III. Pelayo té dues galeries molt grans i els dos són jugadors de galeries, però a Quico li condeix més», explica.



Fidels al seu estil

Sabent de les característiques dels dos aspirants, Puchol II té clara la lectura de la final: «Soro III sempre té el mateix jugar en el mà a mà. A la mínima es fa avant i te pot tirar la pilota dalt de volea molt fàcil. I Genovés II farà una partida súper tècnica i crec que intentarà aprofitar-se dels errors de Soro III. Qualsevol pilota que arribe al rebot o al cap serà una oportunitat de quinze per a Genovés II», assenyala.

Moment de forma analitzat, escenari de la partida també, així com possibles maneres de jugar. I el cap? Podria afectar a Soro III el fet de jugar en un trinquet abarrotat on probablement la gran majoria siga favorable a Genovés II? «Soro III ja s'ha trobat davant circumstàncies paregudes i les ha sabut gestionar. Contra mi per exemple. Ell era el campió i la gent sol estar al costat del que no és tan favorit, que era jo».

I a Genovés II li podria passar factura l'ansietat davant la possibilitat d'aconseguir el primer títol deu anys després de la seua darrera final? «Ell tindrà més suport del públic i això és una meravella, però també pot resultar complicat. Si les coses no ixen bé et passen pel cap moltes coses i tal vegada puga passar de pensar que 'esta final és la meua' a 'i si torne a perdre la final?'. En eixos moments cal ser molt fort mentalment. El millor és eixir a jugar a gaudir i tindre l'objectiu de fer que la gent s'ho passe bé».



Final inesperada

La final no ha sigut la més previsible i ha generat una expectació que feia anys no es coneixia. «És cert que no era l'esperada, però és un cartell completament factible. En l'Individual han passat coses molt diferents en els darrers anys, la qual cosa ha fet que siga més interessant i emocionant. L'any passat Soro III va caure en les primeres de canvi, a mi em va passar igual fa dos anys... Ser favorit no és una garantia. Abans de començar crec que pocs pensaven que Genovés II poguera estar en la final. Ara, després de veure el nivell que ha oferit, la seua condició de finalista és totalment comprensible», conclou Puchol II.