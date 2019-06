Marrahí tira d'èpica per a tombar el val-15 i 'lo altre' de Ian

Marrahí jugarà el diumenge de la setmana que ve pel títol de campió de l'Individual Bankia de raspall. El rest de Villanueva de Castellón es va guanyar ahir tal privilegi en superar a Ian en iguals a 20 en la semifinal disputada al trinquet del Genovés.

Semblava que la victòria anava caure del costat de Marrahí de manera relativament clara. La reballada va permetre que començara al dau, on va sumar amb autoritat, posteriorment va trencar des del rest trobant l'esquerra de Ian restant picat en la muralla i a continuació tornava a fer bo el traure després de tombar un val-15 de Ian.

La diferència entre els dos contendents estava sent evident. Marrahí pegava fort i amb intenció mentre que Ian carregava quan podia perquè el seu rival li la llevava amb màxima eficàcia.

Després de dos jocs més sumats amb autoritat al dau pels dos pilotaris (20-5) va arribar el canvi de papers. La intenció de Marrahí continuava sent molt bona, però la garrotà ja no era tan forta, situació que va aprofitar Ian per a agafar la iniciativa.

Ara era el de Senyera qui matava amb la treta i, quan estava al rest, li la tirava per damunt a Marrahí perquè este s'havia avançat. Una altra opció era la llotja o la galeria amb raspades marca de la casa.

La semifinal s'havia posat en iguals a 20 i la dinàmica ascendent de Ian va posar al de Senyera en val-15 i 'lo altre' al rest. Però Marrahí va tirar d'èpica en un joc que va encendre al públic per això de veure als dos pilotaris físicament morts, però buidant-se en cada colp. I en el segon val que va tindre Marrahí va aconseguir la passada a la final.

El segon finalista es coneixerà aquest diumenge. Serà al trinquet de Bellreguard on el defensor del títol, Moltó, jugarà contra Ivan. I el dilluns ixen les entrades a la venda.