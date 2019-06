Arriben els tornejos propis de la calor

Les partides per equips han quedat relegades pràcticament a l'ostracisme durant l'últim mes per la disputa dels campionats individuals. I malgrat que encara queda dilucidar el títol de la modalitat de raspall, ja es pot donar per iniciada la temporada d'estiu, que estarà ocupada per uns quants trofeus, alguns d'ells de gran tradició.

Al trinquet de Pedreguer començarà el pròxim dissabte el Trofeu Diputació d'Alacant, que és el torneig més rellevant de l'any dels que es disputen íntegrament en esta província. Com és norma, els equips s'han configurat prioritzant la presència de pilotaris locals i d'entre les dotze figures convocades solament Genovés II, Javi i De la Vega no són naturals de la zona.

La del dissabte a les 18.30 hores serà la primera de les tres partides de la fase classificatòria: Pere Roc II i Héctor mesuraran les seues forces contra De la Vega i Tomàs II. La següent jornada es completarà el 5 de juliol al trinquet de Xàbia (23.00 hores) on Genovés II i Santi jugaran contra Giner i Javi i la darrera tindrà lloc el dissabte 13 de juliol a Ondara (18.30 hores) on Francés i Pere s'enfrontaran Pablo de Sella i Félix.

La primera semifinal està programada el divendres 19 de juliol al trinquet de Benissa (23.00 hores) i la segona es completarà el divendres 9 d'agost a Murla (23.00 hores). El títol es resoldrà a Dénia el dissabte 24 d'agost (18.30 hores).

Altres dels tornejos que es disputaran entre juliol i agost són el Tio Pena de Massamagrell, el Ciutat de Torrent o el Trofeu Diputació de València de frontó, que és la cita més important de l'any pel que fa a la pilota de tec.