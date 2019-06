Nou campió en l'Individual El Corte Inglés de Galotxa

En la matinal de pilota valenciana celebrada el passat dissabte en el trinquet d'Alfara del Patriarca es varen disputar fins a quatre finals corresponents a la huitena edició del Campionat Autonòmic Individual de Galotxa, trofeu El Corte Inglés.

Aquesta es una dura competició, en la que només els jugadors amb més potència poden aplegar lluny. En el cas de la categoria absoluta, va ser José Sánchez 'Pepet' d'Alfara del Patriarca el que feu valer la seua pegada davant Manolo de Torrent, en una partida en la que va dominar amb claredat des del principi fins a la fí de la mateixa.

El jugador torrentí, tot i no deixar d'intentar-ho en tot moment, només va poder aplegar a 30, el que demostra la diferència entre els dos finalistes. Tot i el gran nivell amb el que també compta el de l'Horta Sud, que com sempre va estar acompanyat per l'afició del club de Torrent.

El campió, Pepet, va demostrar el coneixement del recinte, així com controlar els temps de la partida, quan havia de colpejar fort, o quan només havia d'aguantar la pilota. Cal destacar també la seua defensa en el bot, ja que el feridor de Torrent, Jorge, el va apretar en més d'una ocasió, no deixant-lo jugar la primera pilota amb comoditat.

Previament a la gran final tingueren lloc altres tres partides, que començaren a les 9:30 hores. En la primera d'elles els juvenils Diego d'Onda i Jesus del CPV Faura donaren tot un recital de lluita, jugant fins l'últim joc de la partida. Ja que el marcador es tancava amb un 70 a 65 favorable al jugador de la Plana Baixa. A continuación aplegava la final de Veterans, en altra partida molt renyida. En ella els protagonistes eren Manolo de Riba-roja i Pedro d'Onda, i encara que pareixia que el del Camp de Turia guanyaria l'enfrontament amb comoditat, ja que es distanciava en el marcador, el segon es recuperava. Fins a aplegar a un 65 a 60 per al de Riba-roja, que finalment sumava el últim parcial, i amb ell s'emportava el trofeu de campió. Pel que fa a la final de la categoria B, Pablo de Campanar guanyava a Jaume de Manises. En una partida en la que el segon va cometre mes errades de les habituals, mentre que el finalment campió, Pablo, feia valer la seua pegada per a emportar-se un nou torneig gràcies al 70 a 50 final.