Óscar de Montserrat, campió de l'Individual en Albuixech

El jugador del club de la Ribera, Óscar de Montserrat, es suma a grans com Roberto de Beniparrell, Javi 'Moro' de Massalfassar, Juan Carlos 'Xato' d'Almenara o Julián 'Marti I' de Moncada, com a vencedor del 8é Campionat Autonòmic Individual de Galotxa, trofeu El Corte Inglés. La competició, jugada entre els mesos de maig i juny, ha comptat amb un nou rècord de participació, amb quasi mig centenar de participants. Pero ha estat Óscar Besó, del CPV Montserrat, qui ha aconseguit el títol de campió en la máxima categoria. Una gran final la viscuda la vesprada del diumenge en el carrer de pilota d'Albuixech per aquest jugador i per Pau del CPV Marquesat, protagonistes d'un autèntic espectacle per als presents.

La final va començar a les 20 hores, sense tanta calor com les precedents. En ella es va veure, des d'un primer moment, que el braç dels jugadors es trobava en perfectes condicions, amb un constant creuament de pilotades de cap a cap de la canxa de joc. I en quan algún dels dos deixava la pilota un poc bona al seu rival, s'encaraven amb facilitat a llançar-la a les galeries, on és quinze directe. Tot i que Benja, el feridor de Pau, complicava a Óscar fer el bot, el de Montserrat anava sumant quinze rere quinze, pero el del Marquesat no baixà els braços, lluitant fins al final i deixant el marcador en un ajustat 70 a 60. Amb aquest resultat Óscar suma el seu primer individual en la seua primera final disputada, mentre que Pau no va poder llevar-se el mal sabor de boca de la final del 2016, on va haver d'abandonar per lesió.

En la final de la divisió de plata el també jugador del Marquesat, Carlos, sí que va poder emportar-se el trofeu de campió, ja que va derrotar 70 a 55 a Jose de Borbotó. Mentre que el subcampió va demostrar que és un dels jugadors més lluitadors de la modalitat, la pegada del jove esquerrà Carlos va resultar determinant per a sumar un nou campionat al seu palmarés. El representant del club local en aquestes finals, Carlos d'Albuixech, va caure per la mínima, 70 a 65, en la partida de tercera A davant Enric de Vinalesa. Mentre que l'enfrontament de tercera B, entre els companys de club Eloy i Anton del CPV Quart de les Valls, es va tancar amb claredat, 70 per 35, de manera favorable a Eloy.

Van lliurar els trofeus als finalistes les autoritats presents: Sebastià Giner, Coordinador de Pilota de la GVA; Josep Tamarit, regidor d'Albuixech; Néstor Albert, alcalde de Quart de les Valls; Neus Ayala, regidora de Quart; i Josep Martinez, regidor de Montserrat.