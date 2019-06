Tranquil·litat i bons aliments

Tranquil·litat en la mesura del que siga possible tenint en compte que fins al diumenge estaran en l'ull de l'huracà, i respectar al màxim les hores de descans. Estes són les dues premisses bàsiques de Moltó i Marrahí per als pròxims dies i fins al moment de resoldre si el rest de Barxeta continuarà sent el rei del raspall o si el pilotari de Villanueva de Castelló li arrabassarà el ceptre.

Els dos finalistes de l'Individual ens han desvelat quina serà la seua rutina de treball. Moltó, que el diumenge va jugar la segona semifinal, va dedicar el dia d'ahir «a recuperar, caminar i descansar».

A Marrahí sí que li va tocar treballar «amb entrenaments físics i de força per a començar a agafar l'entonació perquè des del divendres, com aquell que diu, no he fet res perquè en la semifinal ens van pegar una bona mantà».

Hui serà el primer dia de gimnàs per al defensor del títol. I com ahir va fer Marrahí incidirà en aspectes com «fer força al múscul, potència i velocitat», diu. El seu rival ha previst tindre la primera presa de contacte amb la pilota. «Vull tocar-la, menejar-me. Faré un entrenament suau al Genovés amb Tonet IV. D'aproximadament una hora per a connectar-me», afig Marrahí.

Per a Moltó, la primera sessió amb les mans enfaixades tindrà lloc demà al trinquet de Xeraco. «Jugaré a cinc jocs contra Canari. Vull provar coses i perfeccionar la tècnica». I a Marrahí li tocarà patir una altra vegada les ordres del seu preparador amb un «entrenament físic i de força. A veure amb què em sorprén», riu el pilotari.

El dijous serà un dia relativament relaxat per a Moltó, que es farà uns quilòmetres amb la bicicleta «sense castigar-me molt». I Marrahí tornarà al trinquet, en este cas el d'Oliva. «També serà una cosa suau. No necessite buscar la intensitat que es podria donar en la final. Em val amb familiaritzar-me amb el trinquet», explica.

Esta familiarització amb l'escenari de la final l'ha programada Moltó el divendres. «Faré un altre mà a mà amb Canari o Josep. Serà al matí per agafar sensacions paregudes a les del dia de la final. I a la vesprada faré estiraments».

Com que Marrahí ja tindrà completades les dues sessions que considera que ha de portar a terme en el trinquet, el divendres solament farà estiraments. «I l'endemà, activació. Menejar un poc les de cames i poc més. Divendres i dissabte vull que siguen molt relaxats per a arribar en les millors condicions el diumenge», comenta.

La mateixa relaxació vol Moltó per al dissabte. «Al matí sí que faré una sessió suau d'activació per als músculs, però la vespra vull que siga de màxima tranquil·litat i me la passaré llegint un llibre».

I el diumenge, la final. La cinquena consecutiva de Moltó amb la possibilitat d'aconseguir el quart títol i la tercera en sis temporades de Marrahí, que pot ser campió per segona vegada.