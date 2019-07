Jornada de convivència entre figures a vora mar

Va ser el passat mes de gener quan la Fundació per la pilota va presentar en societat el seu nou projecte de gestió del món professional. Les novetats més cridaneres afectaven les competicions programades durant la temporada i la prioritat era reduir el nombre de cites i que estes tingueren més entitat; en definitiva, guanyar en exclusivitat.

Els canvis sembla que estan donant resultats si es pren com a referència l'afluència més gran de públic que han tingut les lligues i els individuals, així com el Campionat Fundació, que durant un mes va aglutinar als primers espases del raspall i l'escala i corda.

Però si fonamental és omplir els trinquets, l'objectiu principal de l'entitat és dignificar la figura del pilotari professional. I també hi ha hagut canvis en este sentit. Els emoluments continuen estant lluny del que seria convenient, però enguany en són vint-i-dos els jugadors que tenen l'estabilitat d'una fitxa, d'un sou mensual.

A més s'ha confeccionat la temporada d'acord a les seues preferències de manera que es puguen programar i preparar convenientment per a les competicions. I inclús gaudeixen de vacances, com és dret de tot treballador. Refermar i fer més estrets els llaços entre els components del col·lectiu dels jugadors és una altra de les prioritats. I ací és on té raó de ser la jornada viscuda ahir a Eivissa.

Un total de díhuit pilotaris -tots els que volgueren i pogueren anar malgrat tindre fitxa o no- passaren el dia a l'Illa Pitiüsa. Baleària, que és una de les signatures col·laboradores de la Fundació, va facilitar el transport i va fer la gestió perquè l'expedició fóra rebuda per la regidora de Turisme Dessiré Ruiz, que va estar obsequiada amb una pilota de vaqueta i el llibre dels 150 anys del trinquet Pelayo.

El consistori eivissenc també va ser generós i va posar a disposició dels valencians un guia que va mostrar el casc antic i la part més cultural de la ciutat, eixa que té segles d'història i muralles que van sofrir nombrosos atacs de diferents pobles, principalment àrabs.

A més a més, els representants de la Fundació i de l'Ajuntament d'Eivissa van parlar de fer alguna exhibició en una de les fires més importants de la ciutat que té lloc durant el mes de maig i que és visitada per al voltant de tres-centes mil persones.

Les forces que es van gastar durant el matí pujant al més alt de la ciutat es van recuperar amb un bon dinar a vora mar en el qual es va degustar un saborós arròs típic eivissenc. I després, temps lliure que la majoria va aprofitar per a veure, des de la distància, les espectaculars embarcacions que estan atracades en el Club Nàutic.

En definitiva, la d'ahir va ser una jornada que va agradar i molt als pilotaris; un dia diferent que els va permetre aprendre coses i fer una miqueta de turisme.

I, sobretot, un dia de convivència on no hi hagué diferenciació entre jugadors de l'alt i el raspall. Ahí on van anar van ser presentats com components d'un mateix col·lectiu, el de professionals de la pilota valenciana.