La Universitat acosta la pilota d'elit a Ontinyent

Dins del marc de les '24 hores esportives' de la localitat d'Ontinyent està assenyalada en l'agenda, per al dia 19 del present mes, una partida de raspall amb figures molt destacades de la nòmina professional. L'enfrontament serà nocturn (23 hores) i acostarà fins a esta ciutat de la Vall d'Albaida a Marrahí i Seve per a jugar contra Ian i Sanchis.

A més de formar part d'eixa jornada especial a Ontinyent, la partida també constitueix una de les parts del conveni que la Fundació per la Pilota i la Universitat de València tenen signat. Un acord amb l'objectiu de difondre l'esport autòcton entre els universitaris i tot el personal que treballa en la institució acadèmica que té diferents seus en la Comunitat.

El regidor d'Esports d'Ontinyent, Óscar Borrell, té clar l'objectiu del consistori municipal amb l'esport valencià. «Des de 2015 estem apostant per la pilota. Hem recuperat l'escola, vam renovar el trinquet i ara hem rebut una subvenció per a les llums. Sempre hem estat treballant sobre el trinquet perquè pensem que hem d'apostar per ell i per l'esport autòcton», comenta. A més, compten amb un pilotari de raspall que ja s'està convertint en una icona. «Ara que tenim a Iván, estem donant-li més publicitat a l'escola perquè més xiquets s'apunten. Ell va començar a l'escola de pilota però quan esta va parar, anà a tecnificació amb el Moro», explica.

La participació d'Iván en l'Individual Bankia de raspall, on va caure en semifinals contra Moltó, ha fet que «haja eixit en tota la premsa local i comença a ser un referent. I això cal visibilitzar-ho. Eixa és la nostra feina, que la pilota estiga sempre al carrer i la gent la veja».

I amb eixe objectiu l'esport valencià per excel·lència serà un dels puntals d'una jornada que comptarà amb una afluència d'unes 10.000 persones.

A més de la partida de professionals també hi haurà partides de gent del club en les modalitats de raspall, escala i corda i màdel.



Inici del curs

Tornant a les iniciatives promogudes des de la Universitat de València, amb motiu de l'inici del pròxim curs universitari se celebrarà al trinquet Pelayo una benvinguda amb pilota. Serà al mes de setembre quan es duga a terme esta cita que reunirà als millors pilotaris sobre les lloses de la catedral.

Com és costum, l'entrada serà gratuïta per als estudiants i el personal de la Universitat de València. A mesura que s'acoste la data es comunicarà el nom dels pilotaris que conformaran el cartell.