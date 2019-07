Parcent i Relleu guanyen el Diputació d´Alacant 2019 en llargues i palma

El passat diumenge es celebravaen al carrer Major de Relleu les finals de llargues i palma del 'Trofeu Diputació d'Alacant 2019'. El CPV Parcent s'erigia en flamant campió de la XXXV Lliga de llargues, en primera categoria, després de véncer in extremis al vigent campió, Benidorm, per 10 a 9. El bloc format per Ángel Reig (Gaizca), Gerardo Año, Marc Giner, Iván Ballester i Germán Ripoll acaben amb l'hegemonia de Benidorm dels últims anys, malgrat la casta de José Luis Calvo, Juan Ripoll, Vicent Ivorra, Paco Juan i Luis Navarro.

La partida no podia ser més emocionant i renyida. Pese a l'ímpetu amb el qual començava l'equip blau de la Marina Alta (2-7), els de Benidorm, de roig, han aconseguien sobreposar-se i anotaven a poc a poc, per a arribar després de dos hores de partida a igualar la partida a 7 jocs. No obstant això, Parcent, es feia amb dos nous jocs (7-9), i just en aqueix moment, tot semblava presagiar una victòria ràpida per a Parcent. Res més lluny de la realitat.

Benidorm va vendre molt cara la seua derrota, i va aconseguir igualar la final a 9. Davant aquest escenari, i enmig d'una calor espectacular al carrer Major, qualsevol dels dos equips va poder guanyar. Tan mereixedors van ser uns com uns altres, però en aquest últim joc, Parcent va comptar amb la fortuna com a aliada de joc i va aconseguir la Copa de campió per la mínima, deixant un molt bon sabor de boca entre el públic entregat per la gran partida que havien protagonitzat tots els jugadors.

L'equip local de Relleu, aconseguia ja de vesprada, el títol de campió de primera categoria en la modalitat de palma. En la 27 edició de la competició Relleu s'ha imposat a Vall de Laguar per un resultat engruixat en el marcador, 10 per 3. Per Relleu jugaven Sergi Belda, Santi Ferrer, Rafa Brotons, Josep Llorenç, Rubén Cabot, i els reserves Lino Pascual i Javi Signes. Per part de l'equip de Vall de Laguar, Aarón Oliver, al traure, Enrique Barber, Borja Cerveró, Josep Miquel Moll, i Vicent Mas (substituït per Damià Mas a conseqüència d'una lesió), i Roberto Mengual com a reserva, tots ells jugadors formats en la pedrera de l'escola/club de pilota de Laguar.

Baix un sol de justícia i una afició vibrant, s'iniciava la partida de palma de forma molt igualada. Aqueixa ha sigut la tònica de la partida fins a iguals a 3 jocs. A partir d'aqueix moment només hi ha hagut un únic equip dominador del joc al carrer, el de Relleu, on s'ha notat molt decisivament el treball de Sergi Belda, en el traure, i en el rest Santi Ferrer, considerats per la càtedra com dos dels millors jugadors de la modalitat. Van entregar els trofeus el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, l'alcalde de Relleu, Lino Pascual, el regidor d'esports de Relleu, Juan José Pérez, i el diputat d'esports alacantí, Juan José Castelló. Aquest últim va rebre un reconeixement per part de Federació de Pilota Valenciana, davant els espectadors, pel seu lliurament i dedicació a la pilota valenciana durant el seu període de responsable provincial d'esports. El vicepresident d'Alacant, Vicent Molines, va ser l'encarregat de fer els honors. Tampoc van voler perdre's aquest dia festiu per al joc a ratlles el Director General d'Esports, Josep Miquel Moya, i el coordinador de Pilota de la Generalitat, Sebastià Giner.